XV de France. Bielle-Biarrey : l’explosion d’un talent, la sagesse d’un vétéran : ''ça va redescendre aussi rapidement''

Tout lui réussit, mais Louis Bielle-Biarrey reste lucide. Après un Tournoi des 6 Nations exceptionnel, il sait que le plus dur commence : durer au plus haut niveau.

Personne n'est intouchable

Huit essais en cinq matchs, un Tournoi des 6 Nations 2025 brillamment remporté et des prestations saluées de toutes parts : Louis Bielle-Biarrey est l’un des hommes forts de ce XV de France. Pourtant, l'ailier de l'UBB refuse de s'emballer malgré son changement de statut chez les Bleus comme en club.

VIDÉO. Plus rapide que Bielle-Biarrey : à 200 à l’heure, Tabutsadze offre le Tournoi B à la GéorgieSi certains le voient déjà comme le nouveau maître des couloirs tricolores, LBB préfère tempérer via L'Equipe : "Honnêtement, je ne réalise pas forcément. Je suis content que mes performances plaisent aux gens, à l'équipe, au sélectionneur, à tout le monde. Franchement, c'est juste cool." Mais il le sait, rien n'est acquis : "Si demain, je fais des performances un peu moins abouties, ça va redescendre aussi rapidement."

L'exemple de Damian Penaud, écarté contre l’Italie, est là pour lui rappeler que la concurrence ne laisse pas de place à l'autosatisfaction. "Ça nous rappelle que personne n'est intouchable et que ça peut aller très vite." En pleine insouciance, il profite seulement du moment présent sans forcément réaliser ni se projeter. La concurrence chez les Bleus est rude. Et les performances d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain.

XV de France. Un vestiaire plus sobre pour un futur plus grand ?Dans ce Tournoi, Bielle-Biarrey a semblé marcher sur l'eau, capable de faire la différence à chaque prise de balle. "C'est vraiment génial quand on a la sensation que rien ne peut nous arriver. Quand on est en confiance, on se sent plus libre dans sa tête et on tente parfois des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai les bons rebonds aujourd'hui." Mais il reste lucide : "Je suis conscient que ça ne va pas durer comme ça toute ma carrière. Ou alors ce serait assez spécial !"

Travailler pour durer

Plutôt que de se reposer sur ses lauriers, le jeune ailier pense déjà à la suite : "Il y aura peut-être des blessures ou des moments où je serai juste moins bon. Je dois m'y préparer." L'exemple d'Antoine Dupont, sérieusement blessé au genou contre l'Irlande, est là pour rappeler à l'ailier comme à ses coéquipiers que tout peu basculer en un instant.

Pas question pour lui de s'affoler si la roue tourne. Son leitmotiv : le travail. "Pour le moment, je vis des choses assez exceptionnelles. C'est vraiment excitant pour la suite car je ne sens pas du tout mon jeu complet à 100 %." Certains estiment qu'il pourrait encore aller plus vite sur le pré. Ce que tous espèrent en revanche, c'est qu'il continue sur sa lancée jusqu'à la Coupe du monde 2027 et au-delà.

XV de France. Louis Bielle-Biarrey, une fusée… en rodage : et s'il n'avait pas encore maximisé son plein potentiel ?Rapide, efficace, instinctif, Bielle-Biarrey a déjà de solides atouts. Mais il veut encore progresser : "Plein de trucs que je fais ne sont pas géniaux." Son principal objectif ? "Conserver ma vitesse, peut-être ma qualité principale, et débloquer d'autres palettes dans mon jeu." A 21 ans, LBB se sait encore perfectible, notamment sous les ballons hauts (comme tous les Bleus ?), mais avec un état d'esprit aussi affûté que ses appuis, il semble bien parti pour durer au plus haut niveau.