VIDÉO. Plus rapide que Bielle-Biarrey : à 200 à l’heure, Tabutsadze offre le Tournoi B à la Géorgie

Auteur d’un triplé d’exception, l’ailier supersonique Akaki Tabutsadze a permis à la Géorgie de conserver son titre face à une belle équipe d'Espagne.

La Géorgie qui gagne le Tournoi des 6 Nations B, c’est un peu comme les Crusaders durant leurs années fastes en Super Rugby : chaque année on se disait qu’un trublion les ferait tomber, et chaque année, ils gagnent à la fin.

A la différence près que si les Néo-Zélandais ont vu leur hégémonie prendre fin l’an dernier, les Lelos, eux, continuent leur chemin. Ce dimanche, les coéquipiers de Davit Niniashvili - repositionné en numéro 10 pour l’occasion - ont ainsi remporté leur 8ème Rugby Europe Championship consécutif.

VIDÉO. 27 points et le reste : qui est ce sniper de Nationale qui a envoyé l’Espagne en finale du Tournoi B ?

Mais les Géorgiens ont plus galéré qu’on le croirait. A la pause, grâce au pied impressionnant du joueur de Massy Gonzalo Lopez Bontempo et une belle capacité à déplacer le ballon, les Espagnols étaient d’ailleurs au contact (17 à 16).

Le pack de la Géorgie, les cannes de Nini et Akaki

Le truc, c’est qu’en face, la Géorgie compte un pack surpuissant. Si puissant qu’on aimerait le voir se frotter à ceux de la France, de l’Ecosse ou de l’Italie plus souvent.

A ce propos, les hommes du Caucase ont d’ailleurs inscrit 3 essais sur ou après ballon-porté. Mais rien n’était encore fait, face à des Ibères surprenants et déjà vainqueurs au Portugal en demi-finale.

RUGBY. 39 essais en 42 capes mais toujours pas d’appel de la France : le paradoxe du Géorgien Tabutsadze

C’est alors que l’homme le plus rapide de l’Est a décidé de sortir de sa boîte. Si Akaki Tabutsadze n’a pas l’adresse de Will Jordan ou l’intelligence de dézonnage de Rodrigo Marta, il n’en demeure pas moins (au moins) aussi rapide que Louis Bielle-Biarrey.

Ce dimanche, en finale du REC, la foudre au casque rouge a donc encore frappée. Un exploit dans couloir d’abord, un essai en bout de ligne pour conclure le festival, mais aussi un sprint à plus de 37km/h pour suivre un break et un jeu au pied à suivre de Niniashvili (à partir de 3min15). Même LBB n’allait pas aussi vite samedi soir.

Grâce à son triplé, le finisseur le plus efficace de la scène internationale aujourd’hui a donc inscrit son 50ème essai international (en 51 matchs !) et permis à la Géorgie de l’emporter largement. Un dernier essai de Lopez Bontempo n’y changera rien : malgré 18 points du joueur de Nationale, le score final sera 46 à 28.

Et une victoire de plus dans ce tournoi des 6 Nations B définitivement trop petit pour cette équipe essentiellement composée de joueurs du Top 14 et de ProD2…