VIDÉO. 27 points et le reste : qui est ce sniper de Nationale qui a envoyé l’Espagne en finale du Tournoi B ?

Dans un grand jour, le centre/ouvreur de Massy Gonzalo Lopez Bontempo a inscrit 27 points au pied, permettant aux siens de sécuriser la victoire (42-31) face au Portugal.

Le week-end dernier, à l’inverse de son grand frère qu’est le Tournoi des 6 Nations, le Rugby Europe Championship ne faisait pas de pause.

Après un seul week-end de repos, se jouaient les demi-finales du REC, plus communément appelé Tournoi B. Et s’il était déjà presque acquis avant l’heure que la Géorgie jouerait la finale (les Lelos ont fini par gagner 45 à 9 face à la Roumanie), de l’autre côté, le Portugal paraissait favori compte tenu de ses performances depuis 3 ans.

C’était sans compter sur l’envie de gagner espagnole, qui profitait de l’absence des Marta, Marques ou Moura pour jouer un mauvais tour aux Loups. À Lisbonne, les Leones ont rapidement pris les devants face aux Portugais, dans un match très ouvert, comme souvent avec ces 2 équipes.

Mais au-delà du jeu, les coéquipiers de Joël Merkler (réquisitionné par Toulouse) s’en sont surtout remis à leur pack dominateur et au pied d’un joueur de Nationale : Gonzalo Lopez Bontempo.

Il mériterait de jouer en Pro D2

Dans un grand jour, le centre/ouvreur de Massy a inscrit 27 points au pied, permettant aux siens de sécuriser la victoire (42-31). L’ancien joueur de Brive et Rennes a montré à la fois sa prévision et la puissance de frappe qu’on lui connaît en étant impeccable face aux perches et dynamiteur dans le jeu courant aussi.

Et ce joueur compact (1m80 pour 100kg) de prouver à nouveau la variété de son profil, que l’on devrait retrouver un de ces jours en Pro D2, vu ses performances.

Grâce à cette victoire au Portugal, les Espagnols décrochent ainsi leur ticket pour leur première finale depuis 2022, où ils croiseront la route de la Géorgie. Qui fera évidemment figure d’immense favorite, une nouvelle fois.