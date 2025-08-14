TOP 14. ''La barre est haute'' : Matéo Garcia, se challenger à Toulon... et gagner sa place

Parti de Bordeaux pour Toulon, Matéo Garcia ne vient pas pour être le 3e ouvreur dans la hiérarchie. Ambitieux sur le plan personnel et collectif.

Remplaçant du maître à jouer à Bordeaux, Matthieu Jalibert, et même relégué troisième homme dans la hiérarchie avec l'arrivée de Joey Carbery, ses blessures et des convocations avec France 7, Matéo Garcia vient à Toulon pour se relancer. Il compte bien pour autant gagner sa place à un poste où la hiérarchie peut encore être bousculée.

Toulon, une destination "challengeante" et idéale

Comme il souhaitait quitter Bordeaux pour avoir "plus de temps de jeu, dans une équipe qui existe dans le très haut du tableau du Top 14", Garcia s'est penché sur Toulon, comme il le confie à Rugbyrama. D'autant plus que les échanges qu'il a eus avec les dirigeants et le coach Pierre Mignoni témoignaient d'une vision commune.

Matéo Garcia débarque donc à Toulon, où la concurrence est forte à son poste. Paolo Garbisi et Enzo Hervé sont les deux autres ouvreurs de l'effectif, depuis la retraite de Dan Biggar. Mais si, certes, Garbisi est installé, ses performances récentes ne lui confèrent par un statut de titulaire indiscutable. Face à cette concurrence, Garcia souhaite se "mettre en danger et [se] challenger."

Toulon se révèle être une destination challengeante sur le plan rugbystique, et semble aussi idéale pour Garcia sur le plan personnel. Lui qui a grandi au bord de l'océan, a "eu envie de retrouver cet aspect-là." La Méditerranée n'est pas la côte atlantique non plus, mais il baignera tout de même dans un environnement côtier. Un environnement de passionné de rugby aussi, qui lui plaît fortement. Lui, qui "parle de rugby huit jours sur sept" depuis son jeune âge, atterrit dans une ville où le RCT est une véritable institution. Et il "aime ça", s'exclame-t-il.

Garcia débarque plein d'ambition

Souhaitant retrouver du temps de jeu, Garcia sait tout de même qu'il doit progresser. Les points d'amélioration sont déjà définis avec Pierre Mignoni. Dans ce RCT solide devant, mais ambitieux dans le jeu, il doit "être un ouvreur qui doit être en capacité de sortir parfois du cadre, tout en conservant ce que le jeu demande", confie-t-il. Ce que réalise parfaitement Baptiste Serin à la mêlée.

Sur le plan collectif, il souhaite "faire mieux que l'an passé dans les deux compétitions", le RCT s'étant arrêté en quarts de finale en Champions Cup et en demi-finale en Top14. Il sait que "la barre est haute, mais il faut être ambitieux", confie-t-il. Et lui qui a connu la joie d'un titre avec Bordeaux cette année, même s'il était dans les tribunes en raison d'une blessure, il souhaite maintenant "vivre ces moments sur la pelouse".

Très utilisé il y a deux ans de cela, Garcia ressort d'une saison étrange, mais où il a pu découvrir l'équipe de France à 7. Il en ressort "beaucoup plus libéré" aussi bien dans son jeu que dans la tête. Il est davantage porté vers l'attaque désormais, avec l'envie "d'attaquer les espaces, de prendre des risques." Il se sent mieux physiquement également, étant meilleur en "tonicité" et "dans le fait de répéter les tâches." Est-ce donc un nouveau Matéo Garcia qui arrive à Toulon ? Peut-être. Reste à voir cela sur le terrain désormais, à partir du 6 septembre.

