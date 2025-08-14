TOP 14. Ce secteur stratégique où Clermont veut retrouver cet ADN conquérant

L’ASM veut remettre la mêlée au centre de son projet et a confié ce secteur à un ancien du club, bien décidé à retrouver la griffe des grandes années.

On le sait, au rugby, tout commence devant. Et les grandes finales se gagnent souvent grâce aux avants. Le Stade Toulousain l’a encore prouvé cette saison. À Clermont, on veut retrouver cet ADN conquérant. Pour ça, un ancien de la maison, Alexandre Castola, revient au bercail, vingt ans après avoir foulé la pelouse du Michelin en tant que talonneur.

« L’engouement est toujours aussi exceptionnel en Auvergne. C’est un plaisir de retrouver des anciens, des têtes que je reconnais. Je sais que le club, depuis toutes ces années, s’est agrandi et développé, l’engouement est encore plus fort et présent. »

Un diagnostic précis

Avant même de poser ses valises, Castola a passé en revue toutes les mêlées de la saison dernière, comme il l'explique sur le site officiel du club. « Il faut noter que la fin de saison a été très qualitative. Mon premier travail a été de faire un état des lieux puis de conserver tout ce qui a été cohérent et chercher à modifier tout ce qui ne colle pas avec nos objectifs de la saison. » TOP 14. Le pouls de Clermont bat dans ce nouveau maillot : l’ASM sort une tenue qui pulsePour l’ancien talonneur, cette phase n’est pas qu’un simple bras de fer : « C’est une phase que j’apprécie particulièrement : elle en dit beaucoup sur l’état d’esprit d’une équipe. L’image des Jaunards passe par une mêlée conquérante, c’est une marque de fabrique. À nous de prendre le relais et de l’amener vers les meilleures rampes de lancement du championnat. »

Un projet transversal

« Nous avions besoin de soulager Julien (Laïrle, NDLR.), qui a déjà la responsabilité du jeu d’avants, la défense et l’organisation stratégique après le jeu au pied ; mais aussi l’ambition de remettre l’accent sur ce secteur stratégique où nous avons besoin d’être dominants. » Top 14. Clermont en mode commando : Urios et l'ASM montent en pressionCastola prend en charge le secteur pro, mais veut harmoniser le travail de la mêlée dans tout le club : centre de formation, pros et section féminine. Objectif : inculquer dès les premières mêlées les bonnes attitudes et développer les aptitudes physiques indispensables à cet exercice si particulier.

Et si l’idée de revenir trottait dans un coin de sa tête, le déclic est venu au printemps. « Je dois reconnaître que ce fut une agréable surprise lorsque Christophe m’a contacté. » Un signe que Clermont veut redevenir un pack qui fait plier les autres… et pas l’inverse.