TOP 14. Le pouls de Clermont bat dans ce nouveau maillot : l’ASM sort une tenue qui pulse
Les Jaunards dévoilent leur seconde peau : un maillot qui fait battre le cœur de tout le Michelin. Crédit image : boutique.asm-rugby.com
L’ASM Clermont a présenté son nouveau maillot domicile 2025/26 : un jaune vibrant, un motif ''heartbeat'' et un engagement écolo. Une armure qui bat au rythme du Michelin.

Les supporters clermontois peuvent déjà se mettre dans l’ambiance du Marcel-Michelin : l’ASM vient de dévoiler sa tenue domicile pour la saison 2025/26. Et autant dire que le jaune, cette année, bat au rythme du cœur des Jaunards.

Crédit image : boutique.asm-rugby.com

Un maillot qui pulse l’ADN clermontois

Signé par Macron, partenaire technique depuis 2020, le maillot conserve sa base jaune éclatante, agrémentée d’un col rond et de manches bleu foncé. Mais la vraie nouveauté, c’est ce graphisme ton sur ton en forme de battement de cœur, symbole de passion, qui parcourt le torse et les manches. Un clin d’œil à l’attachement viscéral du public au club.

À l’intérieur du col, on retrouve une bande anti-transpiration personnalisée “CLERMONT” avec l’icône Macron, et derrière, en bleu foncé, les initiales “ASM” trônent fièrement. Même le short et les chaussettes reprennent cette identité : jaune, touches de bleu et ce motif heartbeat en fil rouge… ou plutôt en fil jaune.

Ce maillot, ce n’est pas qu’une question d’esthétique. Conçu avec des matériaux techniques de dernière génération, il promet un ajustement parfait et une liberté de mouvement optimale, que ce soit pour perforer la défense ou défendre bec et ongles sur sa ligne. 

Pour les joueurs, enfiler ce maillot, c’est revêtir un morceau d’histoire. Pour les supporters, c’est un signe d’appartenance, de fidélité, et parfois même de superstition (oui, on connaît ceux qui portent le même maillot depuis la finale 2017…).

Une identité forte qui perdure

En gardant ses couleurs historiques tout en y intégrant une touche design forte et un engagement écologique affirmé, l’ASM envoie un message clair : respect de l’héritage, mais tourné vers l’avenir. Un futur que les Jaunards espèrent toujours aussi vibrant… à l’image de ce battement de cœur qui orne désormais leur seconde peau.

Crédit image : boutique.asm-rugby.com

Que ce soit depuis la tribune Phliponeau ou devant la télé, les fidèles du club auront fière allure pour pousser derrière leurs joueurs. Et cette saison, plus que jamais, le maillot semble être une déclaration : Clermont est prêt à se battre.

