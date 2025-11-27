Coupe du Monde 2027 : les enjeux (cachés) du tirage au sort du 3 décembre pour le XV de France

Une poule trop facile, et c'est la montée en puissance qui vacille. Trop relevée, elle peut épuiser les corps. Que réserve le tirage pour le XV de France ?

Grâce à sa victoire sur l’Australie le week-end dernier, le XV de France s’est assuré une place dans le Top 6 mondial, synonyme de premier chapeau pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2027. Celui-ci aura lieu mercredi 3 décembre. Conséquence directe : les Bleus n’affronteront pas l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Angleterre ou l’Argentine en phase de poules. De quoi souffler un peu… mais pas trop. Petit rappel important : chaque poule comptera une équipe de chacun des quatre chapeaux. Seule exception : l’Australie, pays hôte, est déjà placée en poule A, où elle disputera le match d’ouverture le 1er octobre 2027.

Chapeau 1 : Afrique du Sud (1ère), Nouvelle-Zélande (2e), Angleterre (3e), Irelande (4e), France (5e), Argentine (6e)

Ne vous laissez pas berner par la sécurité du chapeau 1

Être dans le premier chapeau, c’est une bonne nouvelle, mais ce n’est pas une garantie de “groupe facile”. Le chapeau 2, notamment, comporte des équipes qui ont déjà posé de sérieux problèmes à la France ou aux grandes nations : les Fidji, au jeu imprévisible et explosif ; l’Écosse, toujours capable de coups magistraux ; ou encore le Pays de Galles, jamais aussi dangereux que lorsqu’on l’annonce moribond. Même le Japon, pourtant en reconstruction, peut surprendre. Et l’Italie, régulièrement dans le viseur mais en grosse progression, reste capable de perturber n’importe quel bloc. Autrement dit : pour les Bleus, il y aura forcément une cassure dans le tableau, mais pas de garantie d’un chemin tranquille.

Chapeau 2 : Australie (7e), Fidji (8e), Écosse (9e), Italie (10e), Pays de Galles (11e), Japon (12e)

L'équilibre délicat de la dynamique de poule

Le vrai sujet n’est pas tant l’identité des adversaires… que la dynamique de la poule. Une poule trop “facile” avec le Chili, le Zimbabwe et le Japon par exemple fragiliserait la montée en puissance ; une poule trop dense peut casser le rythme ou provoquer des blessures. Les précédentes éditions l'ont montré : une équipe qui joue trop peu de matchs à haute intensité en poule peut arriver “froide” en quarts. À l’inverse, un groupe trop relevé peut laisser des traces. D'aucuns diront : “Le plus important, c’est d’arriver prêts en quarts. L’adversaire, on s’en occupera le moment venu.” Le tirage aura donc un impact direct sur la gestion physique, la répartition des rotations et la stratégie offensive.

Autre fait important, le nouveau format de la Coupe du monde. Avec 24 nations, et plus 20, il y aurait désormais des 8es de finale. Ce qui implique aussi que des équipes classées à la 3e place prendront part aux phases finales. Et c'est là que le tirage aura son importance comme le précise World Rugby : "les équipes qui terminent en tête des poules A, B, C et D affronteront une équipe classée troisième lors des huitièmes de finale, tandis que les équipes qui terminent en tête des poules E et F affronteront les équipes classées deuxièmes de leur poule. De même, certaines équipes classées deuxièmes de leur poule peuvent affronter le vainqueur d'une autre poule, tandis que d'autres affronteront les deuxièmes."

Scénarios de tirage : entre rêve et cauchemar

Le meilleur tirage pourrait ressembler à : Italie – Uruguay – Hong Kong, une combinaison permettant aux Bleus de travailler leurs repères sans être trop bousculés. Le pire tirage ? Peut-être : Fidji – Géorgie – Samoa. Trois équipes hyper physiques, capables de ralentir les rucks, d’user les corps et de tout faire basculer sur quelques fulgurances. Et un mélange des deux extrêmes peut parfois être le plus piégeux : une nation très joueuse, une très physique, une en plein renouveau… le cocktail parfait pour des matchs pièges.

Un déséquilibre potentiel dans la répartition des forces

La particularité de cette édition, c’est la présence de l’Australie déjà fixée en poule A. Résultat : une équipe du chapeau 1 sera automatiquement envoyée avec les Wallabies. Et aura clairement un impact dans la répartition des forces : une poule A potentiellement plus dense et une autre plus ouverte. Un élément qui peut influencer tout le reste du tableau. Ce pourrait bien être le célèbre "groupe de la mort". Avoir les Wallabies dans sa poule serait à n'en pas douter une belle opposition, mais elle arriverait trop tôt dans la compétition.

Quoi qu’il arrive mercredi, une chose est sûre : le tirage donnera déjà le ton du Mondial 2027.

Hôte de la précédente édition, les Bleus avaient en effet affronté la Nouvelle-Zélande d'entrée. Ce qui avait eu un impact sur leur préparation et leur rotation. Laquelle avait particulièrement été discutée en 2023 en raison de l'écart entre les matchs et du fait que les Tricolores affrontaient l'Uruguay puis la Namibie avant de retrouver l'Italie. Un enchaînement pas vraiment propice à la montée en puissance.

Le Mondial australien, avec ses 8es de finale et son nouveau format, sera très certainement riche en suspense et un spectacle. "Prenons l'exemple des poules A et E. L'équipe qui remporte la poule A affrontera une équipe classée troisième en huitièmes de finale, mais pourrait potentiellement rencontrer le vainqueur de la poule B en quarts de finale si cette équipe remporte son match en huitièmes de finale", ajoute World Rugby." Cette rencontre supplémentaire, si elle peut avoir des airs de matchs de poules bis, sera surtout un match couperet de plus duquel il faudra se sortir. Et personne n'a envie d'être cette équipe qui sort dès les 8es.