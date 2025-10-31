Les Samoa avec 8 ''frenchies'' pour les qualifications à la Coupe du monde 2027
Le Clermontois Alaalatoa est appelé pour le tournoi de qualification de Dubaï. Crédit Canal+
Les Samoans disputeront le tournoi de qualification à la Coupe du monde du 8 au 18 novembre à Dubaï contre la Belgique, Brésil et la Namibie avec huit Français.

Danger sur les îles Samoa et sur son équipe de rugby : d'ici à quelques jours, ils disputeront un ultime tournoi afin de décrocher un dernier billet pour la Coupe du monde 2027 en Australie.

Après avoir échoué deux fois, d'abord face aux États-Unis (29-13) pendant la Pacific Nations Cup, puis lors de la double confrontation avec le Chili (32-32 puis 31-13), il ne reste plus qu'une infime chance aux Samoans pour décrocher le dernier ticket pour l'Australie.

Macfarland capitaine, Papalii appelé avec les Samoa

Comme souvent, le groupe composé par le sélectionneur Mahonri Schwalger est muni de nombreux joueurs évoluant dans les divers championnats de l'Hexagone. Parmi les joueurs qui s'envoleront pour Dubaï dans quelques jours, on retrouve les habitués Michael Alaalatoa de Clermont et Abraham Papalii de Castres.

S'ajoutent à cela Iakopo Mapu du Stade Français et le talonneur catalan Sama Malolo. Du côté de la Pro D2, c'est un autre talonneur qui est appelé en la personne de Luteru Tolai, fraîchement libéré par Biarritz.

Chez les trois-quarts, blessés depuis un certain temps avec l'USAP, Duncan Paia'aua fait également partie des appelés, tout comme Tumua Manu de Pau.

Enfin, la présence de Vaafuese Apelu Maliko, l'ancien septiste actuellement du côté du RC Suresnes en Nationale, est à noter, malgré ses deux petits bouts de rencontre cette saison dans le troisième échelon français.

Les Samoans favoris du tournoi face à la Belgique, le Brésil et la Namibie

Pour se qualifier, les coéquipiers de Théo Macfarland devront terminer premiers de ce tournoi en battant le plus d'équipes possible ou en perdant en encaissant le moins de points possible. Chaque pénalité va compter. Même si largement habitués de ce rendez-vous, les Manu Samoa partent avec l'avantage de l'expérience. Depuis la création de cette sélection, ils n'ont manqué qu'une seule fois la Coupe du monde, en 1987.RUGBY. Douche froide pour le Paraguay, disqualifié de la Coupe du monde 2027RUGBY. Douche froide pour le Paraguay, disqualifié de la Coupe du monde 2027En face, le Brésil et la Belgique font office d'outsiders, puisque la Namibie, elle aussi habituée de ce genre de rendez-vous, va selon toute logique se disputer le ticket d'or avec les Iliens. Après tout, ce ne sont que des suppositions, mais il semble que ces deux sélections soient beaucoup mieux armées que leurs adversaires.

  • Barraka
    14873 points
  • il y a 3 heures

Content pour eux, une coupe du monde sans les Samoas ça aurait fait tâche.
Un peu dég pour les belges et les autres participants de ce dernier tournoi par contre, qui risquent d'être les dindons de la farce en affrontant une équipe presque type des Samoas à l'inverse des sélections américaines.
Après qui sait, sur un match...

  • il y a 3 heures

