RUGBY. Douche froide pour le Paraguay, disqualifié de la Coupe du monde 2027

Alors qu’il avait obtenu l’ultime billet pour le Tournoi de repêchage pour la Coupe du monde 2027, le Paraguay a été disqualifié de la course au mondial australien.

C’est une grosse déception pour le rugby paraguayen. Environ dix jours après sa qualification au Tournoi de repêchage pour la Coupe du monde 2027, l’équipe sud-américaine a été disqualifiée de la compétition. Cette dernière a lieu à Dubaï (Émirats arabes unis), du 8 au 18 novembre 2025. La Fédération de rugby à XV du Paraguay a avoué une irrégularité au sein de ses joueurs alignés lors des rencontres continentales.

Au détriment du Paraguay, World Rugby a annoncé que la place vacante était prise par le Brésil, arrivé quatrième du tournoi de qualification en Amérique du Sud. Le Tournoi de repêchage pour la Coupe du monde se rendra au Moyen-Orient pour tenter d’obtenir l’ultime place pour le mondial australien, contre la Belgique, les Samoa et la Namibie. Il désignera la 24ᵉ et dernière équipe qualifiée avant le tirage au sort des groupes, attendu le 3 décembre 2025.

Le Paraguay, malheureux Petit Poucet

Au sujet de la disqualification du Paraguay, un des joueurs de Los Yacares n’était apparemment pas éligible, mais aucune information précise à ce sujet n’a été officiellement communiquée. Selon certains journalistes sud-américains, l’information aurait été connue hier soir. Selon notre confrère uruguayen Ignacio Chans, une plainte aurait été déposée à ce sujet, mais il précise que cette dernière n’aurait pas été déposée par le Brésil, sélection miraculée.

De son côté, la Fédération de rugby à XV du Paraguay a immédiatement avoué son erreur, au moment où le problème lui a été exposé. L’institution plaide une “erreur administrative” et avoue que “les modalités de la Règle 8, relative à l'éligibilité des joueurs, a été mal comprise”, via un communiqué. Elle se défend d’une supposée “tentative d'obtenir un avantage sportif” et souhaite “assumer la responsabilité” de cette erreur.

Le président de la fédération nationale, Gustavo Borgognon, a également déclaré ceci : “C'est un moment difficile pour notre équipe et notre communauté, mais c'est une décision que nous devons prendre en tant qu'hommes de principe, conformément à la valeur fondamentale d'intégrité du rugby.[...] Au nom de la Fédération paraguayenne de rugby, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes dont le dévouement a permis de franchir cette étape importante dans l'histoire du sport. Le rugby au Paraguay a considérablement progressé grâce à des efforts et à un engagement soutenus."

Réinvesti jusqu’en 2029 à la tête du rugby paraguayen, Gustavo Borgognon souhaite désormais pousser sa sélection vers la quête d’une qualification pour la Coupe du monde 2031, aux États-Unis. “Nos programmes de haute performance portent leurs fruits, et en continuant à travailler ensemble, nous allons nous relever et continuer à développer le sport que nous aimons”, confie-t-il à la suite de l’annonce de la disqualification du Paraguay au mondial australien.

Malheureusement, cette situation n’a rien d’inhabituel dans le rugby international. Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2019, au Japon, l’Espagne, la Belgique et la Roumanie avaient tous été disqualifiés, suite à la sélection d’un joueur inéligible. De même, pour l’édition française, en 2023, l’Espagne a de nouveau dû laisser sa place au mondial, alors qu’un nouveau joueur avait obtenu des caps avec le Quince del León, alors qu’il n’était pas éligible.

