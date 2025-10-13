RUGBY. Mais d’où sort le Paraguay, ce Petit Poucet en quête de mondial ?

Ce samedi 11 octobre, le Paraguay a battu le Brésil (39-19) et affirme ses modestes ambitions de qualification à la Coupe du monde 2027.

Sur la planète ovale, il y a des nations dont on parle sans cesse et d’autres où on n’imagine même pas croiser un ballon ovale. Il y a quelques jours, si on avait demandé à n’importe quel amateur de rugby de placer le Paraguay sur ce spectre, il l’aurait sans doute mis à proximité de la seconde catégorie. Pourtant, ce samedi 11 octobre, le Paraguay a renversé le Brésil (39-19) à Luque, pour la première fois en dix ans, lors des qualifications pour la Coupe du monde 2027. La sélection croit désormais en ses chances de qualifications, mais comment en est-elle arrivée là ?

🏉 #Rugby | ¡GRAN VICTORIA DE LOS YACARÉ🐊 EN EL COP!



🇵🇾 #Paraguay 39-19 #Brasil 🇧🇷



🙌🏻 ¡10 AÑOS DESPUÉS FUE VICTORIA DE PARAGUAY SOBRE BRASIL!



💪🏻 Con el apoyo de nuestra gente, en nuestra casa, la primera batalla es nuestra (Info: @URugbyPy)



🗣️ ¡VAMOS PARAGUAY! pic.twitter.com/b5LwxCdyGa — Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) October 11, 2025

RUGBY. Où se jouera la Coupe du monde 2035 ? L’Europe en pole position !

Des débuts très compliqués

Au Paraguay, les origines du rugby ne remontent pas à des temps immémoriaux. Contrairement à certains de ses voisins, on ne relate pas d’histoire d’universitaires anglais du XIXe siècle ou de bourgeois paraguayen tombé amoureux du ballon ovale lors d'études au royaume de Sa Majesté. Dans ce petit pays d’Amérique du Sud, la pratique de ce sport a commencé dans les années 60. La fédération nationale de rugby ne voyait le jour qu’en 1971, alors qu'une équipe nationale naissait un an avant.

Pendant longtemps, le rugby était surtout le sport de la communauté argentine, diaspora la plus importante du pays. Cette discipline était déjà appréciée et largement jouée chez le géant voisin. Le Paraguay est frontalier avec la région du Norte Grande Argentino, qui a pour capitale Tucumán. Cette même ville est le cœur populaire de l’ovalie argentine, là où sa population vibre pour les plaquages et les essais, presque, autant que pour les buts.

Au fil des années, le Paraguay développe son rugby difficilement, mais avec beaucoup d’envie. Dès ses débuts, la sélection participe à des compétitions internationales, comme le Championnat d'Amérique du Sud, mais elle récolte des défaites flagrantes. Pendant approximativement 40 ans, l’écrasante majorité des matchs de l’équipe nationale se soldent par des corrections, comme ce 1er mai 2002 où ils ont subi un douloureux 152 à 0 contre l’Argentine, à Mendoza.

RUGBY. Une nation historique (presque) évincée du mondial 2027 ?

Le Paraguay, éternel ambitieux

Cependant, le Paraguay est ambitieux et les passionnés croient au développement du rugby local. Ainsi, en 1988, la fédération compte parmi les cinq membres fondateurs de Sudamérica Rugby, la confédération continentale. À la fin d’année 2009, les statuts juridiques de cette institution sont signés à Asunción, la capitale paraguayenne. Ils transforment cette simple entente officieuse en structure officielle, qui obtient la reconnaissance de World Rugby dans les années qui suivent.

Ensuite, le Paraguay va profiter de l’accélération du développement du rugby sud-américain. Ce dernier est impulsé par les grandes ambitions d’Agustín Pichot, ancien international argentin et vice-président de World Rugby, notamment avec l’intégration de l’Argentine aux “grands” de l’hémisphère sud, via le Super Rugby et le Rugby Championship. Après s’être hissé vers le sommet, le rugby argentin va tenter de porter ses voisins, dont le Paraguay, vers d’autres sommets. En parallèle, divers acteurs locaux, dont le gouvernement paraguayen, vont multiplier les aides envers la discipline dans le pays.

XV DE FRANCE. ''La meilleure équipe de l’histoire du pays'' : que vaut (vraiment) l’Uruguay de Santi Arata ?

En 2019, Sudamérica Rugby annonce le Súper Rugby Américas, un championnat où les fédérations locales peuvent engager des franchises. Une opportunité qui permet aux joueurs et encadrant de tendre vers le professionnalisme, sans encore pouvoir assurer des revenus récurrents aux joueurs. Sans hésiter, le Paraguay lance son équipe : Yacare XV, ex Olimpia Lions. En 2024, Paul Tait, un journaliste spécialiste du rugby sud-américain, nous avait parlé de cette formation qui fait partie des meilleurs élèves du continent : “Le développement du Súper Rugby Américas permet d’améliorer le niveau global des pays qui proposent une franchise. Par exemple, la franchise paraguayenne du Yacare XV ne comptait presque que des Argentins à sa création. Aujourd’hui, une majorité des joueurs sont des locaux.”

Ainsi, la sélection paraguayenne profite, tout comme le Chili et l’Uruguay, du très bon travail de développement observé en Amérique du Sud et pointe à la 34ᵉ place du classement mondial. Le pays essaye de se frayer son propre chemin, alors qu’il peinait encore à gagner le moindre match, il y a 15 ans. Désormais, los Yakares vont essayer de s’imposer ce 18 octobre, dans la banlieue de São Paulo, contre le Brésil. Sur ce match retour, une victoire, un nul ou une défaite de moins de 20 points leur permettrait de se qualifier au tournoi de repêchage pour la Coupe du monde 2027. S’ils obtiennent leur billet pour l’Australie, ce serait un exploit retentissant.

L'Amérique du Sud, ce continent qui veut développer son rugby - Loin des Bleus, près du cœur #16