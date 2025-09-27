RUGBY. Où se jouera la Coupe du monde 2035 ? L’Europe en pole position !

Après un passage en Océanie et en Amérique, la Coupe du Monde de Rugby 2035 devrait poser ses bagages en Europe et certains candidats sont déjà connus.

En octobre 2025, le processus de désignation du pays hôte de la Coupe du Monde de Rugby masculin 2035 est lancé par World Rugby. D’ici à quelques jours, les pays et fédérations du monde entier pourront se manifester comme candidat officiel auprès de l’instance. Elles auront ensuite plusieurs mois pour remettre un dossier détaillé de leurs projets, d’ici au troisième trimestre 2026. Par ailleurs, certains prétendants sont déjà connus.

La Coupe du monde de retour en Europe ?

Si de très nombreux pays se sont déjà manifestés avec l’ambition d’accueillir une Coupe du Monde de Rugby, un continent se démarque des autres pour l’édition 2035. L’Europe devrait être le théâtre de la grande messe de l’ovalie internationale, dans une décennie. Après un passage en Océanie (Australie 2027) et en Amérique (États-Unis 2031), le Vieux continent sera, sauf retournement de situation, au cœur de la quête du trophée Webb Ellis.

Si on peut l’affirmer sans trembler, c’est parce que de nombreuses déclarations et prises de positions des instances vont dans ce sens. “Il y a quelques années, nous avons pris des décisions stratégiques importantes[...]. Nous devons maintenant réfléchir à l'équilibre et déterminer si nous allons ramener les éditions 2035 et 2037 en Europe. C'est presque comme une rotation régionale”, indiquait le directeur général de World Rugby, Alan Gilpin, au Guardian en avril 2025.

Ainsi, l’Europe est sérieusement considérée, mais quid de l’Afrique ou de l’Asie ? Pour le premier, un éventuel intérêt sud-africain pourrait se montrer déterminant, exactement 40 ans après l’édition historique de 1995. Cependant, les têtes pensantes du ballon ovale dans ce pays ne se sont pas encore manifestées. Pour ce qui est de la région asiatique, l’édition 2039 pourrait (déjà) leur être réservée. Le Japon est le favori naturel, mais des intérêts de certains pays du Golfe sont aussi évoqués.

Nous n'avons jamais eu cette discussion d'un point de vue stratégique au sein de World Rugby, mais c'est probablement la direction qu'elle devrait prendre à l'avenir. Le Moyen-Orient aurait sûrement besoin de ce délai jusqu'en 2039. À ce moment-là, il sera peut-être en concurrence avec le Japon pour une rotation asiatique en 2039.” — Alan Gilpin, Directeur général de World Rugby (The Guardian)

La RWC 2035 a déjà ses prétendants

De plus, une dynamique place, encore un peu plus, l’Europe comme continent favori pour accueillir le mondial 2035 : la précocité de certains pays dans leur projet d’organisation, déjà bien avancé. Depuis plusieurs mois, l’Espagne et l’Italie s’affirment comme des concurrents très sérieux pour accueillir la compétition reine. De plus, ils ont tous les deux de sérieux arguments à poser sur la table, puisqu’ils accueilleront respectivement la Coupe du monde de football 2030 et l’Euro 2032, tout du moins partiellement.

Entre les deux concurrents, un dossier semble plus avancé qu’un autre. Si l’Italie devrait mettre en avant un dossier similaire à ceux déposés pour les éditions 2015 et 2019, avec des stades rénovés en supplément, l’Espagne dévoile une tout autre ambition. En effet, le pays ibérique a déjà commencé à discuter depuis plusieurs mois avec le gouvernement espagnol et La Liga, ligue professionnelle de football espagnol, pour disposer des plus grands stades du pays à l’automne 2035. En tête d’affiche, la candidature du pays du Quince del León, qualifié pour la RWC 2027, propose de jouer les plus grosses rencontres au Camp Nou. Le mythique stade de Barcelone devrait compter sur une capacité de 105 000 places.

Sur le sol européen, en dehors de ces deux pays, peu de prétendants se dégagent. Par le passé, la Russie avait manifesté son ambition d’accueillir la compétition dans les années à venir. Cependant, même si le développement de son rugby se montrait intéressant, l’invasion de l’Ukraine en février 2022 a mis à mal cette idée. Ensuite, l’ile d’Irlande souhaitait également accueillir une Coupe du monde. Cependant, cette idée est mise à mal à cause du manque d’infrastructures. De plus, World Rugby affirme régulièrement vouloir se tourner vers des marchés inédits, soit des pays qui n’ont jamais été l’hôte du tournoi.

