Direction l'Espagne en 2026 pour les finales de Champions Cup et de Challenge Cup

Finales à San Mamés, calendrier dévoilé : l’EPCR a sorti la grosse annonce. Clubs et supporters peuvent déjà cocher les dates… et préparer les valises.

L’EPCR a levé le voile sur le calendrier de la saison 2025/2026, et il y a de quoi faire frémir les amateurs de rugby européen. On connait les grandes dates du prochain exercice.

Les finales de l’EPCR Challenge Cup et de l’Investec Champions Cup se tiendront respectivement les 22 et 23 mai 2026 au stade San Mamés de Bilbao, une enceinte moderne de plus de 50 000 places, surnommé "la Cathédrale", déjà hôte des finales en 2018.

Un calendrier taillé pour le spectacle

La phase de poules débutera début décembre 2025 avant des phases finales au mois d'avril qui se poursuivront en mai :

Journée 1 : 5/6/7 décembre 2025

Journée 2 : 12/13/14 décembre 2025

Journée 3 : 9/10/11 janvier 2026

Journée 4 : 16/17/18 janvier 2026

Huitièmes de finale : 3/4/5 avril 2026

Quarts de finale : 10/11/12 avril 2026

Demi-finales : 1/2/3 mai 2026

Finale d’EPCR Challenge Cup 2026 : stade San Mamés, Bilbao ; vendredi 22 mai

Finale d’Investec Champions Cup 2026 : stade San Mamés, Bilbao, Bilbao ; samedi 23 mai

Bilbao, un choix stratégique

Le retour à Bilbao n’est pas anodin. En 2018, la ville avait déjà accueilli les finales européennes, marquant une première en dehors des pays du Tournoi des Six Nations. A l'époque, le Leinster y avait décroché une 4e étoile aux dépens du Racing 92, 15 à 12.

Avec ce calendrier, les clubs ont désormais une feuille de route claire pour préparer leur conquête européenne. Les supporters peuvent déjà cocher les dates clés et envisager un printemps 2026 riche en émotions.

Reste à savoir quelles équipes sauront tirer leur épingle du jeu et s'offrir une place dans l'histoire du rugby européen. Cette saison, la finale de la coupe des champions propose une affiche inédite entre Bordeaux et Northampton.

Tandis que Lyon et Bath s'affrontent pour le titre dans la Challenge Cup. Deux chocs qui se dérouleront sur la pelouse de Cardiff.