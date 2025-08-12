TOP 14. Après une saison ''harassante'', le Stade Toulousain prêt à tout pour (à nouveau) distancer la concurrence

Bouilhou et Mola veulent élever le niveau d’exigence. Et les premiers chiffres de la préparation donnent le ton d’une saison où rien ne sera laissé au hasard.

C’était jour de rentrée hier à Ernest-Wallon. Sans Antoine Dupont, toujours en convalescence, ni Juan Cruz Mallía ou Blair Kinghorn, mais avec une bonne partie du groupe pro, le Stade Toulousain a repris le chemin de l’entraînement. Et si le programme est chargé, c’est peu dire que le staff a déjà quelques réflexions en tête pour la saison à venir. VIDEO. Un Bronco après 43 jours de coupure : reprise en sueur pour le Stade Toulousain

« Peut-être faut-il faire évoluer notre jeu »

Jean Bouilhou, entraîneur adjoint en charge des avants, ne cache pas via L'Equipe que la saison dernière a laissé des traces :

Lors de la saison dernière, qui a été harassante, nous avons puisé dans notre registre. Peut-être faut-il faire évoluer notre jeu, en défense, en attaque et en conquête. Nous nous réunissons aujourd'hui (lundi), entre membre du staff technique, pour discuter précisément de cela. Peut-être que ça ne débouchera sur rien. Ou sur quelque chose (sourire).

Le verdict tombera peut-être lors du stage à Saint-Brieuc, où les éventuelles nouveautés seront présentées aux joueurs. Mais déjà, les Rouge et Noir ont montré qu’ils n’avaient pas passé l’été à siroter des cocktails. Ou à faire la fête à l'occasion des mariages de Flament et Willis.

Un Bronco qui rassure

Dès aujourd’hui, le programme alterne préparation physique et rugby :

Le physique, c’est dur, c’est principalement de la course et de la musculation, mais ce n’est pas complexe. Alors que le rugby, c’est différent. Il y aura forcément du déchet au départ, ce ne sera pas optimum, mais ça obligera les joueurs à plus de concentration.

Autrement dit, les Toulousains vont vite remettre la machine en route, avec un œil sur un championnat qui s’annonce encore (très) relevé. Et si le jeu évolue vraiment cette saison, on pourrait bien voir un Stade Toulousain encore plus imprévisible… et redoutable.

Mola, ses adjoints comme les joueurs sentent plus que jamais le souffle de la concurrence dans leur nuque. Et ils se doivent de maintenir un très haut niveau d'exigence pour rester au sommet. Et comme chaque année, c'est durant l'été que se gagne une partie de la saison grâce à la préparation. RUGBY. TRANSFERT. Stade Toulousain : un cadre sur le départ, 2 cracks pour le remplacer ?La finale face à l'UBB a montré que l'écart qu'ils pouvaient avoir avec leurs adversaires était de plus en plus mince. Et si le bouclier est à nouveau retourné à Ernest-Wallon, il pourrait bien élire domicile à Bordeaux ou dans un autre bastion rugbystique dans les années à venir. Pour éviter ça, Mola n'a de cesse de rappeler à ses ouailles que rien n'est acquis et qu'ils ne doivent pas se reposer sur leurs acquis.