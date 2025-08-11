VIDEO. Un Bronco après 43 jours de coupure : reprise en sueur pour le Stade Toulousain
Paul Costes a effectué le meilleur temps sur l’exercice. Screenshot : Stade Toulousain
Du côté de Toulouse, qui a effectué le meilleur temps, selon vous ? Indice : c’est un jeunot de 22 ans.

Après 6 semaines de vacances consécutives, c’est la reprise pour les joueurs du Stade Toulousain ! Les champions de France sont les derniers à reprendre le chemin de l’entraînement après un été bien animé.

Il faut dire que les champions de France en titre avaient bien besoin d’une grosse coupure après une saison à 35 matchs officiels et les sollicitations régulières d’une grosse dizaine d’internationaux… Un choix fait par le staff et qui paye, à Toulouse, ces dernières saisons.

Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, le groupe rouge et noir avait donc rendez-vous ce lundi matin au complexe des sept deniers. Même si pour blessures, vacances ou sélection, il manquait de nombreux internationaux pour cette reprise, dont Antoine Dupont, Romain Ntamack, Ange Capuozzo, Pierre-Louis Barassi, Santiago Chocobares ou Juan Cruz Mallia

Au programme, un Bronco Test d’emblée, cet exercice qui consiste à parcourir 1,2 km en réalisant des navettes par pallier de 20 mètres, le plus rapidement possible. Le genre d’exercice qui vous fait monter le palpitant et gorge vos muscles de lactique, après 1 mois et demi sans entraînement intensif.

Paul Costes a mis tout le monde d'accord

Pour les références mondiales de la planète rugby, ce test s’effectue généralement en moins de 4min30, avec un record à 4m08 pour le centre de Gloucester Seb Atkinson, qui a battu cette année la marque établie par Beauden Barrett puis Cam Roigard : 4 minutes et 12 secondes.

Du côté de Toulouse, ce matin, c’est le revanchard Paul Costes qui a effectué le meilleur temps avec 4min20 pour venir à bout de l’exercice. Solide !

Pas de temps à perdre, donc, pour le Stade Toulousain. Et pour cause, l’entité haut-garonnaise va très vite devoir se remettre dans le bain de la haute-intensité avec un stage et un premier match amical face à Vannes prévu dès la semaine prochaine.

Pour un joueur, il vaut mieux un bronco qu'une bronca ?

  • il y a 9 secondes

