RUGBY. TRANSFERT. Stade Toulousain : un cadre sur le départ, 2 cracks pour le remplacer ?

En fin de contrat à l’été prochain, l’indémodable Pita Ahki devrait quitter le Stade Toulousain, qui s’active pour le remplacer avec quelques beaux noms.

Bien aidé par des cadres performants et une formation impressionnante, le Stade Toulousain recrute rarement à tour de bras. Pourtant, l’âge fait son effet et certains postes méritent d’être renforcés, face à l’âge grandissant des cadres habituels. Par exemple, le rôle de numéro 12 est occupé depuis plusieurs années par l’international tongien Pita Ahki, mais ce dernier ne devrait plus faire long feu.

Pita Ahki sur le départ

Âgé de 32 ans, ce dernier serait décidé à changer d’air. D’après des informations du Midi Olympique, Pita Ahki aurait bien envie de retourner vivre en Nouvelle-Zélande. Là-bas, il pourrait disputer le Super Rugby. Actuellement, son contrat s’arrête à l’été 2026 et cette saison pourrait être sa dernière chez les Rouge et Noir.

Au pays du long nuage blanc, le centre, connu pour son intelligence et sa solidité défensive, trouverait une place de choix dans un championnat où les matchs sont moins nombreux et où le jeu est roi. De plus, ce dernier pourrait aussi représenter plus régulièrement sa sélection des Tonga, voire même postuler pour les All Blacks dès l’automne 2026.

Arrivé au Stade Toulousain à l’été 2018, en provenance du Connacht, Pita Ahki s’est rapidement imposé comme titulaire en Haute-Garonne. Dès sa première saison en France, il a disputé 23 matchs avec les Rouge et Noir. Actuellement, le premier centre a signé de son empreinte pas moins de 156 matchs avec le Stade Toulousain. Sous les ordres d’Ugo Mola, il a soulevé deux Boucliers de Brennus et deux Champions Cup.

Le Stade Toulousain cherche des centres

Sur les dernières saisons, le poste de centre était déjà l’un des rôles avec le moins de profondeur au Stade Toulousain. Avec le départ de Pita Ahki, Santiago Chocobares deviendrait, de fait, le seul 12 de métier sous les ordres d’Ugo Mola. Par conséquent, Didier Lacroix et son service recrutement ne sont pas restés inactifs et le Midol confie que deux jeunes joueurs de classe mondiale sont sollicités.

Dans un premier temps, le Stade Toulousain serait sur l’un des (nombreux) courtisans de Tommaso Menoncello (22 ans). En Top 14, l’Italien est très courtisé et pour cause, il est sûrement l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Cependant, ces derniers mois, c’est le RC Toulon qui semblait avoir les meilleurs contacts auprès du joueur. En parallèle, le Stade Rochelais essaierait aussi d’attirer le joueur.

Dans un dossier avec moins de concurrence, mais pas forcément moins complexe, le Stade Toulousain aurait des contacts affirmés avec Émilien Gailleton (22 ans). En effet, l’écurie de Haute-Garonne aimerait attirer le Palois au quartier des Sept-Deniers. Cependant, le Béarnais a beaucoup plus souvent l’habitude de jouer second centre et ne pourrait pas remplacer Pita Ahki, poste pour poste. De plus, la Section Paloise n’aurait aucune envie de voir son joyau partir et souhaiterait le conserver.

