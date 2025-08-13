RUGBY. Tu veux te tailler un corps d'athlète ? Ecoute les tutos alimentation du Toulousain Blair Kinghorn

''L’essentiel, c’est de manger bio'' : le Toulousain Blair Kinghorn dévoile les secrets de l'assiette des rugbymen pros.

C’est une question que beaucoup de sportifs se sont posée, jeunes ou moins jeunes d’ailleurs : comment manger pour prendre du poids/atteindre ses objectifs. Et qui prend tout son sens en été durant la trêve, moment que beaucoup choisissent pour "forcer leur morphologie".



Un vaste sujet qui dépend de tout un chacun et de son but, mais qui repose tout de même sur des bases communes. Notamment celle de bien manger, et bien s’entraîner, évidemment.

"L’essentiel, c’est de manger bio. Consommez des aliments de qualité, car ce que vous mettez dans votre corps détermine ce que vous en tirez Vous n’avez qu’un seul corps : traitez-le bien, explique l’Écossais lors d’une campagne pour l’EPCR. Bien sûr, on ne peut pas être parfait 100 % du temps, mais si vous vous alimentez bien la plupart du temps, votre corps sera dans un bien meilleur état. Mangez bio, mangez frais et cuisinez vous-même."

"Privilégier les aliments entiers"

Même son de cloche pour prendre du muscle chez Caelan Doris , le solide (1m93 pour 111kg) 3ème ligne du Leinster . Pour lui, il faut privilégier les apports nutritionnels d’une bonne viande élevée dans son pays, d’un fruit ramassé dans son jardin, d’un légume frais, acheté chez le primeur par exemple.

"Les gens se reposent parfois probablement un peu trop sur les compléments alimentaires plutôt que sur les aliments complets. Toute la valeur nutritionnelle dont vous avez besoin peut provenir directement de la nourriture. Les compléments peuvent dépanner, mais il faut privilégier les aliments entiers."