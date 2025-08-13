RUGBY. Tu veux te tailler un corps d'athlète ? Ecoute les tutos alimentation du Toulousain Blair Kinghorn

C’est une question que beaucoup de sportifs se sont posée, jeunes ou moins jeunes d’ailleurs : comment manger pour prendre du poids/atteindre ses objectifs. Et qui prend tout son sens en été durant la trêve, moment que beaucoup choisissent pour "forcer leur morphologie".
Un vaste sujet qui dépend de tout un chacun et de son but, mais qui repose tout de même sur des bases communes. Notamment celle de bien manger, et bien s’entraîner, évidemment.
VIDEO. ''L’entraînement invisible'' : ce que fait un pro pour rester au top toute la saison en TOP 14Pour ce qui est de l’assiette, celle-ci doit donc être équilibrée pour aspirer à une hygiène de vie et un corps de professionnel. C’est en ce sens que l’arrière/ailier du Stade Toulousain Blair Kinghorn donne son secret pour afficher un corps très athlétique (1m96 pour 100 kg) et endurant.
"L’essentiel, c’est de manger bio. Consommez des aliments de qualité, car ce que vous mettez dans votre corps détermine ce que vous en tirez Vous n’avez qu’un seul corps : traitez-le bien, explique l’Écossais lors d’une campagne pour l’EPCR. Bien sûr, on ne peut pas être parfait 100 % du temps, mais si vous vous alimentez bien la plupart du temps, votre corps sera dans un bien meilleur état. Mangez bio, mangez frais et cuisinez vous-même."
"Privilégier les aliments entiers"
Même son de cloche pour prendre du muscle chez Caelan Doris, le solide (1m93 pour 111kg) 3ème ligne du Leinster. Pour lui, il faut privilégier les apports nutritionnels d’une bonne viande élevée dans son pays, d’un fruit ramassé dans son jardin, d’un légume frais, acheté chez le primeur par exemple.
"Les gens se reposent parfois probablement un peu trop sur les compléments alimentaires plutôt que sur les aliments complets. Toute la valeur nutritionnelle dont vous avez besoin peut provenir directement de la nourriture. Les compléments peuvent dépanner, mais il faut privilégier les aliments entiers."
Ce qui peut vite représenter un coût, certes, mais qui demeure primordial dans un but de pratique à haut niveau, pour favoriser prise de muscles, récupération et éviter les blessures. Et l’Italien Sebastian Negri de rappeler : "Chaque corps est unique, il faut simplement viser un régime équilibré." Et donc adapté à son âge, son morphotype et ses objectifs…
guedin81
Des Britishs qui donnent des conseils culinaires ??
Louis Risque Sa Mitre
Alimentaires, pas culinaires 😉
Après, ça tombe sous le coup de l'évidence que manger des produits frais et non transformés est bien meilleur pour la santé que de s'empiffrer de pizza-tacos-burger-kebab.