François Cros sur le billard : quand reverra-t-on le sécateur de Toulouse ?
Top 14
Opéré du genou gauche, le Toulousain, absent depuis la première journée de Top 14, s'est fait opérer du genou gauche, comme il l'a annoncé sur les réseaux.

Alors qu'il pensait revenir après la trêve, François Cros devra prendre un peu plus son mal en patience. Comme il vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux, le flanker vient d'être opéré du genou gauche

Aucun communiqué n'a pour le moment révélé la durée de l'absence de l'un des hommes fort du pack Toulousain. Il s'est chargé lui-même d'avertir les fans sur ses réseaux.

''Petite révision, à très vite sur les terrains''

Vainqueur sur la pelouse de Clermont lors de la première journée du championnat, les Toulousains ont, sans le savoir, perdu leur flanker pour plusieurs mois à l’issue de ces 80 minutes. Comme l’a expliqué François Cros au micro de France Bleu, c’est le cartilage qui est touché, avec un œdème osseux entre le tibia et le fémur.

Sa blessure, ne s'étant pas résorbée avec le temps, a nécessité une intervention chirurgicale. Romain Ntamack avait, lui aussi, été opéré pour une situation similaire juste après le sacre toulousain en finale de Top 14. L’ouvreur avait subi une légère intervention afin de prévenir toute gêne future, une opération qui semble avoir porté ses fruits puisque Ntamack a retrouvé ses pleins moyens.

Minimum 10 semaines d'absences pour François Cros ?

Si le joueur se distingue sur les terrains par son engagement sans faille et un sérieux inébranlable, sa rééducation ne devrait pas faire exception. Nul doute que le compétiteur qu'il est aura grande hâte de retrouver les terrains de rugby rapidement. 

Pour ce genre de pathologie, les délais de convalescence sont estimés entre 6 et 10 semaines. On ne reverra pas François Cros avant l'année prochaine avec la tunique rouge et noire. 

Il rejoint l'infirmerie de Toulouse aux côtés d'Antoine Dupont, Peato Mauvaka, Nelson Epée, Paul Mallez, Joshua Brennan, Léo Banos et Georges Henri Colombe.  

C'est la tuile pour lui mais si c'est un "nettoyage", c'est pas très grave et vraiment utile. Qu'on le revoit en forme sur les terrains, on en aura besoin en Top 14 et en équipe de France pour les 6 nations.

