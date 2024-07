RUGBY. ﻿Produits végétaux, cures… Antoine Dupont dévoile les secrets de son alimentation pour tenir sa cadence folle

Sur-sollicité aussi bien physiquement que mentalement, Antoine Dupont a révélé suivre des habitudes alimentaires assez précises. Y'a pas de secret...

C’est un garçon au nom commun, qui a réussi à se hisser à un rang hors du commun. Et ce grâce à son talent, ni plus ni moins. Reste qu’Antoine Dupont travaille dur de son côté pour s’améliorer de jour en jour et repousser les limites de son sport. En témoigne l'évolution de son jeu ces dernières années.

Une rigueur qu’il a appris à apprivoiser, lui qui était réputé pour ne pas être celui qui "se faisait le plus mal" à l’entraînement, à ses débuts. Son talent, ses qualités athlétiques uniques et son mental faisant le reste à sa place…

Mais à ce jour, comment le capitaine du Stade Toulousain fait-il pour maintenir une telle cadence ? Celle qui le voit enchaîner club, sélection, rugby à 7 et sollicitations extra-sportives sans jamais fléchir ?

Dis-moi ce qu'il y a dans ton assiette...

Au-delà de l’entraînement et du repos, vous vous doutez bien que Toto fait preuve d’une hygiène de vie de grand professionnel, aujourd’hui. Notamment en ce qui concerne l’alimentation, comme il le confie dans un entretien croisé avec le PDG de Danone (avec qui il vient de passer un partenariat) pour Le Parisien. "Je suis toujours en quête d’apprentissage sur ce sujet", admet le joueur de 27 ans. "Avec les pathologies et les douleurs que tu as, tu cherches des solutions pour gérer les maux." Le quotidien d’un rugbyman professionnel, en effet…

Pour les curieux ou autres passionnés d’alimentation, sachez que l’enfant de Castelnau-Magnoac étaye un peu les habitudes prises dans son assiette : "Récemment, j’ai fait une cure de genévrier et de figuier. Ça me paraissait impossible il y a quelque temps, mais un nutritionniste m’a conseillé ça. Je suis ouvert à tester de nouvelles choses."

Avant de donner d’autres exemples concernant les produits laitiers : "Le lait de vache, j’en bois assez peu, je consomme plutôt des laits végétaux. Je vais avoir tendance à consommer des skyrs (spécialité laitière islandaise bien connue des adeptes de la musculation), c’est intéressant en termes d’apport en protéines lors de la récupération. Je m’intéresse pas mal à la diététique."

Une des réponses au physique "préparé" et aux performances éclatantes du meilleur joueur du monde 2021, sollicité à 27 reprises à XV cette saison, et lors de 3 Tournoi à 7 à travers le monde également. Pour rappel, après sa victoire en Champions Cup et son titre en Top 14, Dupont est le seul Toulousain (à avoir disputé les finales) à ne pas être en vacances. Après une semaine de repos bien mérité, il rejoindra ses coéquipiers du 7 pour l’ultime préparation avant les JO. Début des épreuves le 24 juillet.