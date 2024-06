RUGBY. ''Peu de joueurs ont la capacité à changer leur sport'', l'hommage passionné de Mola à Antoine Dupont

Ugo Mola encense Antoine Dupont après la finale. Le manager du Stade Toulousain affirme que son demi-de-mêlée possède un talent exceptionnel capable de révolutionner le rugby.

Au sortir de la finale, le manager toulousain Ugo Mola n’a pas tari d’éloges en conférence de presse sur son demi-de-mêlée, Antoine Dupont. Après la victoire écrasante du Stade Toulousain contre l’UBB, Mola a tenu à souligner l'impact exceptionnel de son joueur clé. Auteur d'un doublé, le numéro 9 a encore une fois joué de manière très juste.

Pesant sur l'équipe adverse à la passe comme au pied, il a plusieurs fois porté le cuir et posé de vrais problèmes à la défense bordelaise. Laquelle s'est concentrée sur lui. Ce qui a ouvert des espaces à ses coéquipiers. Ses adversaires ont beau savoir de quoi il est capable, ils ne trouvent que très rarement la solution. Surtout lorsque ses avants sont dominateurs comme cela a été le cas ce vendredi soir à Marseille.

"Antoine Dupont m’a surpris car il se fait contrer et il fait deux coups de pied de merde. Il me surprend et pas toujours dans le bon sens (rire)," a plaisanté Mola via RMC. "Mais ce qui a été génial, c’est qu’on l’a sollicité de manière sporadique tout au long de la saison. À chaque fois qu’il a été avec nous, il a vraiment été le joueur qu’il est capable d’être dans les grands moments."

Mola a continué en reconnaissant la capacité unique de Dupont à briller lors des grandes occasions, affirmant que son statut est désormais incontestable. "Son statut n’est plus à définir. Peu de joueurs ont la capacité à changer leur sport. Il y a des sports et des joueurs qui ont révolutionné leur poste et leur sport. Antoine Dupont, sur les années qu’il lui reste, est capable de révolutionner son sport."

L'entraîneur n'a pas manqué de faire une petite blague pour souligner le talent exceptionnel de son demi-de-mêlée : "Je vais peut-être le lancer à XIII d'ailleurs," a-t-il ajouté avec le sourire. On ne se serait pas surpris s'il brillait également dans cette discipline. Lui qui est aussi engagé avec l'équipe de France à 7 en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

Ce vibrant hommage démontre l’importance de Dupont dans l’équipe toulousaine et la reconnaissance de son talent exceptionnel par son entraîneur. Une chose est sûre, les fans de rugby peuvent s'attendre à encore de nombreux moments magiques de la part de ce joueur extraordinaire.

Antoine Dupont continue de marquer l'histoire du rugby avec ses performances spectaculaires, et les propos d'Ugo Mola ne font que confirmer son statut de légende en devenir. Multiple vainqueur du Top 14 et de la Champions Cup, plusieurs fois récompensé au niveau individuel, il ne lui manque finalement qu'un seul titre : la coupe du monde.