RUGBY. Cette légende All Black aurait adoré jouer avec Antoine Dupont

Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde, à n'en pas douter. Le demi de mêlée du Stade Toulousain impressionne les jeunes générations, mais également les plus vieilles !

Carter admiratif

A l'occasion d'une interview accordée au Figaro, Dan Carter est revenu sur plusieurs sujets dans sa carrière, mais également sur sa vision du rugby moderne, sur les équipes et joueurs actuels.

Évidemment, grâce à ses performances et ses prouesses sur le carré vert, le nom d'Antoine Dupont a forcément été évoqué.

Le joueur du Stade Toulousain va d'ailleurs disputer sa quatrième finale de Top 14, et essayé de ramener le même nombre de Brennus ! Ensuite, direction l'équipe de France à sept pour les jeux Olympiques de Paris, qui débuteront le mercredi 24 juillet.

Dan Carter a, lui aussi, marqué son temps, et même l'histoire du rugby en général. Certains le qualifient même de meilleur joueur de tous les temps, non pas sans raison.

L'homme 112 sélections avec les Blacks et près de 1 600 points sur la scène internationale a vu passer des excellents joueurs, et a même joué avec eux.

Rappelons-nous son formidable duo avec Aaron Smith lors de la Coupe du monde 2015, ou encore son passage au Racing 92 en fin de carrière.

Malgré l'expérience, Dan Carter reste fan d'Antoine Dupont, de son style de jeu, et aurait même rêvé jouer avec lui. Imaginez juste l'association de ces deux génies du rugby... Cela aurait pu se produire d'après lui !

"Absolument, j'aurais aimé ! (sourire). Mais maintenant, je suis trop vieux et lent (rires) et je ne pourrais pas le suivre… Mais quand j'étais à mon meilleur niveau, être associé avec, lui au poste de demi de mêlée et moi à l'ouverture, ça aurait été marrant. Cela aurait pu être avec les Barbarians ! Ça aurait été sympa..." (Le Figaro)

