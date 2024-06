TOP 14. Débat brûlant : Antoine Dupont est-il le GOAT du rugby ? ''Ce joueur n’a pas de limites''

Les exploits d'Antoine Dupont suscitent un débat brûlant : est-il le meilleur joueur de rugby de l'histoire ? Vincent Clerc analyse les performances du demi de mêlée du Stade Toulousain.

En lice pour un nouveau Brennus, Antoine Dupont, l’actuel demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, suscite des débats enflammés dans le monde du rugby. Meilleur joueur du monde ? Meilleur joueur de l'ère professionnelle ? Et même meilleur joueur de tous les temps, les observateurs ne peuvent s'empêcher de vouloir établir une hiérarchie.

Au sortir de la finale de la Champions Cup remportée par les rouge et noir face au Leinster, certains anciens joueurs n'avaient pas hésité à donner à avis tranché. Interrogé par Le Figaro à l'orée du match contre l'UBB ce vendredi, Vincent Clerc, ancien ailier du Stade Toulousain, a partagé son analyse sur le phénomène Dupont, tout en soulignant les nuances nécessaires pour une telle distinction.

Techniquement, Dupont est un véritable maestro. Clerc est catégorique : "Il coche toutes les cases du meilleur des meilleurs dans tous les secteurs." Que ce soit par sa capacité à taper des deux pieds avec une précision chirurgicale ou son incroyable activité sur le terrain, Dupont impressionne. "On a rarement eu un joueur à ce niveau-là, qui a aussi peu ou pas de faiblesses. Tout ce qu’il fait est maîtrisé," ajoute Clerc.

L'intensité qu'il déploie tant offensivement que défensivement est l'un de ses atouts majeurs. "Ce n'est pas un joueur qui s'économise," souligne l'ancien tricolore. "Avec tous les matchs qu'il joue, avoir cette régularité et être aussi décisif, c'est impressionnant ! Certains joueurs peuvent être considérés comme les meilleurs du monde, mais, contrairement à eux, lui est décisif dans les grands rendez-vous." En effet, la capacité de Dupont à faire basculer les matchs à lui seul le distingue de beaucoup de ses contemporains.

Au-delà de ses prouesses techniques et physiques, Dupont se démarque aussi par sa mentalité. "Psychologiquement, il apporte énormément à ses coéquipiers," note Clerc. Sa modestie et son approche avenante contrastent avec son impact sur le terrain. "Ce n’est pas quelqu’un qui aime particulièrement se mettre en avant," ajoute-t-il, soulignant l’humilité de Dupont.

Cependant, Vincent Clerc se montre prudent quant à le sacrer meilleur joueur de tous les temps. "Je crois que c’est encore un peu tôt pour dire qu’il est le meilleur joueur de l’histoire," affirme-t-il. Selon lui, un tel titre honorifique se définit plutôt à la fin de carrière, et Dupont, bien qu’actuellement au sommet, a encore des années devant lui. "Il n’en est qu’à la moitié," rappelle Clerc.

Malgré cette prudence, Clerc reconnaît que Dupont est déjà entré dans le panthéon des meilleurs joueurs de l'histoire. "On peut être encore surpris par Antoine, oui," dit-il en riant. Les performances de Dupont, notamment lors de la finale de la Coupe d'Europe, montrent qu'il continue de surprendre et d'évoluer. "On se demande où il va s'arrêter. Ce joueur n'a pas de limites," conclut-il.

Ainsi, si le débat reste ouvert, une chose est sûre : Antoine Dupont, par son talent et son caractère, marque déjà l’histoire du rugby. Et selon Vincent Clerc, l'avenir nous réserve encore bien des surprises avec ce joueur d'exception. Ce vendredi soir à Marseille, il pourrait bien ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien fourni. Et apporter encore plus d'eau au moulin de ceux qui le considèrent comme la référence mondiale de l'ovalie.