‘‘Dupont est le meilleur joueur de l’histoire du rugby’’, un ancien international britannique s’enflamme !

L’ancien international écossais Jim Hamilton (63 caps) a déclaré qu’Antoine Dupont était le meilleur joueur de l’histoire du rugby, selon lui.

C’est une déclaration qui peut prêter à sourire tant elle semble précoce. En effet, à seulement 27 ans, Antoine Dupont est déjà considéré par certains de ses pairs comme le “meilleur joueur de l’histoire du rugby”. Un titre prestigieux avancé par l’ex-international écossais Jim Hamilton (63 caps) ce samedi 25 mai, sur Rugby Pass TV.

Dans l’après-match de la finale de Champions Cup 2023-2024, l’ancien deuxième ligne des Saracens a été dithyrambique au sujet du demi de mêlée français. Avec Bernard Jackman présent à ses côtés, il compare Antoine Dupont à un “Lionel Messi du rugby”.

Dans un monologue, Jim Hamilton argumente sa pensée ainsi, sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium :

Qu’est-ce que c’est bon d’être témoin du Lionel Messi du rugby, Antoine Dupont. Ce que nous venons de voir montre qu’il est le meilleur joueur de sa génération. Il est le meilleur joueur de l’histoire du rugby, personne ne pourra me faire changer d’avis. L’influence qu’il a eu sur ce match, ses grattages, sa gestion des turnovers et ses coups de pied dans la boîte… Il est absolument phénoménal. Il y a une comparaison récurrente faite avec Jamison Gibson-Park, qui est un excellent joueur, mais il faut parler d’Antoine Dupont comme d'un GOAT (Greatest of all time, trad : meilleur de tous les temps) du rugby.”

Dans la foulée, l’ancien entraîneur du FC Grenoble et consultant irlandais Bernard Jackman surenchérit sur les propos de son confrère. Il déclare que “personne n’a plus d’influence sur un match” qu’Antoine Dupont. Il affirme que “toutes ses performances sont de grande qualité et en plus, il est distrait cette année par le rugby à sept, avec les Jeux Olympiques.”

Par ailleurs, les deux spécialistes ironisent ensuite en expliquant que la force d’adaptation d’Antoine Dupont lui permet de jouer n’importe où et dans n’importe quelle situation. “Au sevens, il s’est adapté. Mettez-le partout où vous voulez, même en NFL, il se débrouillera. Il est différent”, rigole Bernard Jackman.

En dehors de ses qualités techniques et de sa capacité d’adaptation, les deux hommes évoquent aussi le physique du joueur. Jim Hamilton a vu une action l’ayant marqué à ce sujet : “Il est l’un des joueurs les plus puissants sur le terrain. À un moment, Antoine Dupont tentait de gratter un ballon et avait les mains dessus. Ryan Baird est arrivé pour le déblayer, je me suis dit qu’il allait le soulever. Mais après le déblayage, Dupont était toujours sur ses pieds.”

En conclusion de leur argumentaire durant presque 4 minutes, ils concluent en précisant que les performances d’Antoine Dupont sont tellement bonnes que pour les critiquer “il faut en arriver à juger les détails”. Bien évidemment, juger du fait qu’un joueur, d’un sport collectif et plus que centenaire qui plus est, soit le meilleur de sa discipline est difficile (voire impossible ?) à prouver objectivement. En tout cas, si une part de subjectivité en fait partie, Antoine Dupont fait d’ores et déjà office de solution à cette équation insoluble chez certains.

