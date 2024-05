VIDÉO. Attaquant en or, défenseur en diamant : Dupont a-t-il joué le meilleur match de sa vie face au Leinster ?

En finale de la Champions Cup face au Leinster, Antoine Dupont a livré une prestation de classe internationale pour décrocher un nouveau titre.

Le monde du rugby n’en revenait pas. Ce samedi 25 mai, Antoine Dupont a récité un rugby hors norme pour participer au sixième sacre du Stade Toulousain en Champions Cup. Au Tottenham Hotspur Stadium, le demi de mêlée du Stade Toulousain a été l’acteur majeur de la victoire face au Leinster (31-22).

En cause, le demi de mêlée s’est illustré par une activité allant bien au-delà de ce que demande son poste. Par exemple, le demi de mêlée a réalisé 4 grattages durant la rencontre (record du match). Par ailleurs, toutes ces récupérations ont eu lieu à des moments décisifs où le momentum était clairement à l’avantage des Irlandais.

En défense, la note est à relativiser. Si Antoine Dupont compte 8 plaquages réussis pour 11 tentés, l’apport de ses grattages vaut plus que n’importe quelle étreinte. De plus, le demi de mêlée a aussi été en mesure de renverser la pression de manière spectaculaire avec son jeu au pied.

Les coups de pied dans la boîte d’Antoine Dupont ont permis aux Toulousains de relâcher une pression irlandaise intense. En effet, le Leinster a bien plus attaqué la ligne (186 courses contre 114). Symbole de cette réussite du numéro 9 français : ses deux 50-22 trouvés durant la rencontre, le premier (34ᵉ) et le second (85ᵉ) font tous les deux gagner plus de 40 mètres aux Toulousains.

Dupont, héros multifonction

Si l’activité d’Antoine Dupont dans le combat et le jeu au pied a été saluée, sa qualité offensive a également été visible. Tout d’abord, il s’en est fallu de peu pour qu’Antoine Dupont offre une passe décisive hallucinante à Juan Cruz Mallia, dès la 2ᵉ minute de jeu. Quelques orteils en touche ont privé Toulouse du meilleur début de match possible.

Avec le ballon dans les mains, ESPN indique que le joueur a réussi 4 offloads et a battu 6 défenseurs, deux domaines dans lesquels il s’illustre avec le record du match. Il a aussi réalisé 16 courses ballon en main, un record côté toulousain et le deuxième meilleur total du match. De plus, Antoine Dupont est le troisième Toulousain ayant gagné le plus de mètres, après Matthis Lebel et Blair Kinghorn.

Cette performance impressionnante a permis au Toulousain d’être sacré meilleur joueur de la rencontre et de la Champions Cup cette saison. Durant sa carrière, Antoine Dupont a gagné plusieurs titres, mais il n'est pas sûr que le demi de mêlée ait déjà été aussi prépondérant dans un match de cette importance. Le meilleur match de sa carrière ? Seul l’avenir permettra d’en être certain. Qui sait, peut-être que le meilleur d’Antoine Dupont reste à venir…

