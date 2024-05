RESUME VIDEO. Un match époustouflant et haletant couronne le Stade Toulousain aux dépens du Leinster

Le Stade Toulousain a écrit une nouvelle page de son histoire en remportant une sixième Champions Cup. Victoire 31-22 face au Leinster dans une finale intense au Tottenham Hotspur Stadium.

Ce samedi, le Stade Toulousain a une fois de plus inscrit son nom dans l'histoire du rugby européen en remportant une sixième couronne en Champions Cup. Opposés au Leinster Rugby, les Rouge et Noir se sont imposés 31-22 sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, au terme d'une finale riche en rebondissements. Un choc qui restera dans les annales et dans les mémoires.

RUGBY. Champions Cup. CHOC Six étoiles ! Toulouse remporte une finale héroïque face au LeinsterDès le début de la rencontre, les Toulousains ont affiché leurs intentions. Après une minute de jeu seulement, les hommes de Mola ont failli ouvrir le score. Mais l'arrière écossais Blair Kinghorn a pris le relais en inscrivant les trois premiers points sur une pénalité de 50 mètres. Les Toulousains ont ensuite conforté leur avance grâce à une autre pénalité de Kinghorn, portant le score à 6-0.

Malgré l'avantage initial des Toulousains, le Leinster n'a pas tardé à réagir. Après dix minutes de jeu, Ross Byrne a réduit l'écart avec une pénalité. Un coup dur est survenu pour Toulouse à la 23e minute avec la blessure de Pita Ahki, remplacé par Santiago Chocobares. Malgré cela, Kinghorn a continué de marquer, portant le score à 9-3. Juste avant la pause, Byrne a ramené le Leinster à trois points.

La seconde période a été tout aussi disputée. Les deux équipes ont fait preuve d'une intensité incroyable. À la 47e minute, Byrne a égalisé à 9-9. Kinghorn a redonné l'avantage à Toulouse à la 57e minute, mais Byrne a une nouvelle fois égalisé à la 66e. Matthis Lebel a manqué de peu un essai spectaculaire à la 68e minute. Cependant, Thomas Ramos a permis à Toulouse de reprendre l'avantage à la 71e minute.

Suffocante, ''GOATESQUE'', cette finale légendaire entre Toulouse et le Leinster a délecté les supportersLe suspense était à son comble lorsque le Leinster a égalisé à 15-15 à deux minutes de la fin. Les deux équipes ont été contraintes de jouer les prolongations. Dès l'entame, les Irlandais se sont retrouvés à 14 après un carton jaune de James Lowe. Une biscotte que certains ont trouvé sévère. Toulouse a profité de cette supériorité numérique avec un essai de Lebel et une pénalité de Ramos, portant le score à 25-15.

D'aucuns ont alors pensé que le match était plié. Un carton rouge pour Richie Arnold a redonné espoir au Leinster, qui est revenu à 22-25 grâce à un essai de Josh van der Flier. Malgré cela, Thomas Ramos a su sceller la victoire avec deux pénalités supplémentaires, fixant le score final à 31-22.

Les 61.531 spectateurs présents ont été témoins d'une finale époustouflante où le Stade Toulousain a démontré une fois de plus sa suprématie en Europe. Retrouvez le résumé vidéo de cette finale dantesque et revivez les moments forts de cette rencontre historique.