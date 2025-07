RUGBY. XV DE FRANCE. TF1 sort le grand jeu pour la Coupe du monde féminine

Du 22 août au 27 septembre, le XV de France féminin va tenter de décrocher sa première étoile.

Le rugby féminin continue sa montée en puissance, et cette fois, la Coupe du monde s’annonce comme un tournant médiatique. Du 22 août au 27 septembre, les meilleures nations de la planète s’affronteront en Angleterre, et les Bleues tenteront d’y décrocher le premier titre mondial de leur histoire. Bonne nouvelle : TF1 diffusera 20 matchs en exclusivité, dont plusieurs en prime time.

Le Mondial féminin de rugby du 22/08 au 27/09 :

20 matchs sur les antennes du groupe TF1.

15 matchs de poules, dont France – Italie.

2 quarts et 1 demie (dont le match des Bleues en cas de qualif)

Petite finale

Finale

3 équipes de commentateurs.@IsaIthurburu aux commandes du Mag pic.twitter.com/IGeHpsaaQQ — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) July 29, 2025

Le premier match des Bleues sur TF1 à 21h15

Le coup d’envoi est déjà calé : France – Italie, samedi 23 août à 21h15 sur TF1, en clair. Une vraie vitrine pour le rugby féminin et un choix assumé de la chaîne. En tout, 15 matchs de poule seront diffusés sur les antennes du groupe (TF1, TMC, TFX, TF1+), ainsi que 2 quarts de finale, une demi, la petite finale et la grande finale.

Si les Françaises se qualifient, leurs matchs seront systématiquement diffusés, promet la chaîne.

Un mag d’après-match sur le terrain

Pour aller plus loin que la simple retransmission, TF1 mettra aussi en place "Le Mag de la Coupe du Monde", présenté par Isabelle Ithurburu. L’ancienne figure phare de Canal+ sera accompagnée de Coumba Diallo, ex-internationale aux 50 capes. L’émission sera diffusée directement depuis la pelouse après les matchs les plus importants.

Un dispositif inspiré de celui utilisé lors du Mondial masculin, avec pour ambition de valoriser les performances, décrypter les matchs et donner la parole aux joueuses.

Trois binômes pour couvrir la compétition

Côté commentaires, la chaîne a aussi peaufiné son XV titulaire. Trois duos se partageront les rencontres :

Stefan Etcheverry et Marie Sempéré (notamment sur les Bleues)

Nicolas Delage et Laura Di Muzio

Rémy Messegué et Yanna Rivoalen

Une couverture mixte, experte et tournée vers le jeu.

Un programme complet et accessible

Du choc Angleterre – Australie au Nouvelle-Zélande – Espagne, les antennes du groupe TF1 proposeront les plus belles affiches du premier tour. Plusieurs matchs seront également disponibles sur TF1+, la plateforme de streaming gratuite.

L’objectif est de rendre visible le rugby féminin, dans sa forme la plus compétitive et spectaculaire. Et créer un rendez-vous populaire autour des Bleues, en espérant que la bande à Pauline Bourdon Sansus fasse mieux que les garçons en 2023.