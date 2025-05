A J-100, le nouveau trophée d'or et d'argent de la coupe du monde féminine se dévoile !

Plus que 100 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde féminine, le 22 août prochain à Sunderland. Et pour l'occasion, World Rugby a présenté un tout nouveau trophée, reprenant la forme ovale du ballon de rugby.

Fini l'ancien trophée. Une sorte de mini-coupe, un peu fade, ressemblant à celle de la Ligue des Champions, et pas beaucoup plus grand qu'un ballon de rugby taille 5.

L'ancien trophée. Crédit : Screenshot TF1

World Rugby décide de faire peau neuve pour l'édition 2025. Un trophée au socle où sont inscrits les noms des précédentes équipes vainqueurs, surmonté d'une forme ovale à l'image du ballon de rugby.

Une carte du monde est également gravée dessus, représentant "l'universalité du sport". Elle fait aussi référence aux continents du globe, tous représentés pour la première fois à une Coupe du monde féminine.

Ce trophée est fait en argent massif et plaqué d'or 24 carats.

The prize they're all playing for 🏆



Take a look at the brand new Women's Rugby World Cup trophy#RWC2025 | #ThisEnergyNeverStops pic.twitter.com/HRg3GeDrBp