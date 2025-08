XV DE FRANCE. Entre maternité et titre mondial : le nouveau défi de cette cadre des Bleues

Devenue mère il y a peu, Pauline Bourdon-Sansus devra jongler entre la Coupe du monde et sa nouvelle vie de maman, alors que les Bleues visent le titre mondial.

Être sportif, ou sportive, professionnel, c'est conjuguer vie publique et vie privée. Et lorsque l'âge de la maturité est atteint, la question des enfants revient souvent. Ce fut le cas donc pour Pauline Bourdon-Sansus, demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain.

Fiancée avec son ancienne coéquipière, et désormais coach à Toulouse, Laure Sansus, les deux jeunes femmes viennent d'avoir un heureux événement. Leur enfant, Arthur, est né il y a seulement quelques jours, d'une PMA dont la mère porteuse a été l'ex-joueuse. Alors, pour Pauline Bourdon-Sansus, c'est un nouveau processus qui s'ouvre à elle. Conjuguer vie de jeune mère et Coupe du monde dès les prochaines semaines.

Une jurisprudence Agathe Sochat

Si la grossesse de l'ancienne demi de mêlée devenue entraîneuse, Laure, avait été officialisée courant mars, le jeune garçon vient de naître. Un heureux événement à seulement un mois de la prochaine Coupe du monde en Angleterre. Pauline devra donc concilier la compétition avec ses nouvelles prérogatives de maman, alors que les Bleues préparent le Mondial activement.

Elle n'est cependant pas la première du groupe France à avoir connu ce cas. Agathe Sochat, talonneur, avait pu voir sa fille de 3 ans durant le Tournoi des 6 Nations 2024. Des visites permises par la FRR qui, de l'aveu de la principale intéressée et de tout le groupe, avaient fait beaucoup de bien.

C'était comme "une bouffée d'air", pour celle qui participera également à la Coupe du monde en Angleterre. Un protocole spécial pourrait être mis en place afin de permettre à Pauline Bourdon-Sansus de voir son enfant.

Bourdon-Sansus ne débutera sa compétition qu'à la J2

Sélectionnée dans le groupe pour le Mondial, officialisé il y a seulement quelques jours, elle ne débutera cependant qu'à partir de la 2e journée. La demi de mêlée est en effet suspendue pour deux rencontres, pour des propos controversés sur l'arbitrage après la finale d'Élite 1. Elle manquera donc le match de préparation face à l'Angleterre le 9 août, puis le match d'ouverture des Bleues le 23 août contre l'Italie.

La patronne du XV de France féminin pourra débuter sa compétition le 31 août face au Brésil. Le dernier match de poule des Bleues sera le 7 septembre face à l'Afrique du Sud. Elles visent clairement le titre, après avoir échoué de peu cette année dans le Tournoi des 6 Nations.

