RUGBY. Jouer pour les Lions ou rencontrer son enfant ? Bundee Aki a fait son choix !

Certains jouent une tournée des Lions tous les quatre ans. Bundee Aki, lui, en a joué une entre deux contractions.

À l’heure du bilan, après une victoire 2-1 face à l’Australie, c’est lui qui a offert le moment le plus fort du week-end. Pas par une percée dévastatrice, pas par un essai acrobatique. Mais par une confidence : pendant que ses coéquipiers affrontaient les Wallabies à Brisbane, sa femme Kayla donnait naissance à leur cinquième enfant. Dans une voiture.

Tout commence quelques heures avant le premier test. Aki est à l’hôtel, concentré sur le match. Sa femme, restée en Nouvelle-Zélande, commence à ressentir des contractions. Il l’encourage à partir pour l’hôpital, la rassure. Jusqu’à ce qu’elle l’appelle… en visio.

Et là, l’image s’affiche. Pas de mots. Juste leur fille, Aine, née sur la route, à l’arrière d’un véhicule, sans médecin. “Elle était encore à 30 ou 40 minutes de l’hôpital. Puis, dix minutes plus tard, elle m’appelle… et je vois le bébé. C’était fait. Tout s’est bien passé, elle allait bien. C’était irréel”, raconte-t-il.

"I have a newborn child who I haven't met yet!" 👶



British and Irish Lions star Bundee Aki has revealed his new baby was born in the back of a car before the first Test!