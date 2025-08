Barrett de retour, Roigard incertain : les All Blacks prennent le Rugby Championship très au sérieux !

Déchus l'an dernier par l'Afrique du Sud, les All Blacks sont déterminés à régner, de nouveau, sur l'hémisphère sud. Voici le groupe pour le Rugby Championship.

Équivalent du Tournoi des 6 Nations de l'hémisphère sud, le Rugby Championship débutera très bientôt. Vaincu par les Springboks l'année dernière, les All Blacks comptent bien récupérer leur titre.

Et pour cela, ils emmènent la grosse équipe. Initialement capitaine pour la tournée d'été face aux Bleus, mais rapidement blessé, Scott Barrett est de retour dans le groupe. Il récupère, au passage, le capitanat. La Nouvelle-Zélande défiera, pour les deux premières journées, l'Argentine.

Taylor dans le groupe, Lomax et Williams incertains

Scott Robertson n'a pas fait dans le détail au niveau de son groupe. Le sélectionneur néo-zélandais compte bien s'appuyer sur les meilleurs joueurs à sa disposition. Codie Taylor est, par exemple, bien dans le groupe.

En première ligne, les All Blakcs pourront compter sur Lomax et Williams, même s'ils sont encore incertains pour le début de la compétition. Scott Barrett, de retour de blessure, est bien présent, afin, possiblement, de faire une année sabbatique. Holland et Vaa'i, impressionnants pendant la tournée d'été face au XV de France, sont aussi dans le groupe.

En revanche, s'il a réalisé de bons débuts en début d'été, Christian Lio-Willie n'est pas dans la liste. Jacobson, lui, est bien présent, comme Kirifi et Savea. Wallace Sititi effectue son retour dans le groupe. Afin de pallier les possibles incertitudes, Scott Robertson a appelé des joueurs en renforts, qui couvrent les potentielles blessures.

Les Blacks sans leur nouveau maître à jouer

S'il y a bien eu une satisfaction côté Blacks face aux Bleus, c'est la prise de pouvoir de Cam Roigard. Depuis les départs d'Aaron Smith et TJ Perenara, la Nouvelle-Zélande peinait à trouver un successeur. Et Cam Roigard, qui avait fini par s'imposer comme tel, est cependant absent pour le Rugby Championship. S'il est bien dans le groupe, il manquera tout de même, pour sûr, la double confrontation face aux Pumas.

C'est Noah Hotham qui a été appelée pour le remplacer. Pour le reste, pas de surprises, si ce n'est la présence de Lienert-Brown, de retour de blessure. Tavatavanawai est bien présent également.

Coup d'envoi du premier match, le 16 août 2025, à Cordoba.