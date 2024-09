RUGBY. Coup dur pour Toulouse qui perd Chocobares, une longue absence à prévoir ?

Le centre toulousain Santiago Chocobares a été la victime d’un malheureux fait de jeu lors d’un match entre l’Afrique du Sud et l’Argentine.

C’est une blessure qui pourrait lui coûter sa saison. Ce samedi 28 septembre, l’international argentin Santiago Chocobares a été victime d’une grosse blessure lors de l’ultime rencontre de Rugby Championship. Il a été obligé de quitter les Pumas à la 25ᵉ minute de la rencontre, qui a vu l’Afrique du Sud largement s’imposer (48-7).

Top 14. Le Stade Toulousain à l'aube d'une ère sans rivaux ? ''La concurrence est là, le salary cap est là''

En première période, l’arrière des Springboks Aphelele Fassi est à la récupération d’un coup de pied argentin et amorce une relance. Malheureusement, ce dernier glisse au niveau de la ligne médiane, sur une tentative de crochet. Il perd ses appuis et s’effondre sur le côté du genou gauche de Santiago Chocobares, qui venait défendre.

Immédiatement, le Toulousain se tord de douleur au sol, mais le jeu continue. Alors que le cuir revient dans sa zone quelques secondes plus tard, l’arbitre Ben O'Keeffe arrête le chronomètre. Sérieusement touché, le centre international est remplacé par Lucio Cinti.

RUGBY. Vous y croyez ? Un Tricolore du Stade Toulousain n'a jamais marqué un essai en Top 14 !

Ensuite, on peut voir le centre champion de France et champion d’Europe en titre se relever. Il quitte la pelouse sur ses deux jambes, mais non sans grimacer. Au vu des images, une suspicion de rupture des ligaments croisés est déjà envisagée. Les résultats des examens devraient être connus dans les prochains jours.

De plus, le trois-quart n’est pas épargné sur cette articulation. En effet, Santiago Chocobares avait été victime d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche. Survenue à l’été 2022, cette blessure avait nécessité une opération et généré environ sept mois d’attente avant de le revoir sur une pelouse.

RUGBY. TOP 14. Après Dessaigne et Simmons, l’ASM dans l'incertitude après la blessure de Kremer

Des solutions qui manquent à Toulouse

Cette blessure n’arrange pas les affaires du Stade Toulousain. En effet, le poste de Centre est l’un des moins bien couverts dans l’effectif. Fréquemment utilisé comme premier centre, l’Argentin est l’une des deux options régulières au poste pour Ugo Mola, avec Pita Ahki. Si plusieurs joueurs polyvalents comme Pierre-Louis Barassi, Romain Ntamack ou Juan Cruz Mallía peuvent également postuler, le casse-tête risque d’être compliqué pour Ugo Mola et son staff.

Chez les Espoirs, seul Célian Pouzelgues est déjà apparu chez les professionnels, mais seulement une minute la saison passée. De plus, le jeune centre de 21 ans est plutôt habitué au poste de second centre. Désormais, reste à voir si la direction toulousaine fera le choix de la jeunesse, d’un joker médical ou se contentera de son effectif actuel.

RUGBY. Costes, Gailleton ou Depoortere ? Jauzion désigne son potentiel héritier