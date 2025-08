RUGBY. 13 joueurs du Top 14 et un vent de renouveau : la liste ambitieuse des Pumas

À deux ans du Mondial, Contepomi lance des jeunes et convoque les cadres. L’Argentine affiche ses ambitions.

Felipe Contepomi a tranché. À l’aube d’un Rugby Championship toujours aussi exigeant, le sélectionneur des Pumas a dévoilé un groupe de 34 joueurs pour préparer les deux premières rencontres de la compétition, face aux All Blacks les 16 et 23 août.

Rugby. Après la tournée des Lions, quel avenir pour Joe Schmidt à la tête des Wallabies ?

Un savant mélange

Le mot d’ordre est clair : renouveler sans tout casser. Deux ans après la Coupe du monde en France, l’Argentine entame un nouveau cycle. Et si plusieurs cadres sont bien là - Julian Montoya, Marcos Kremer, Pablo Matera, Santiago Carreras ou encore Juan Cruz Mallía - le staff a aussi fait le pari de l’intégration progressive de nouveaux profils.

Deux joueurs sans la moindre cape, plusieurs avec trois sélections ou moins : Contepomi n’attend pas 2026 pour injecter du sang neuf. “C’est un gros défi, mais aussi une opportunité de bâtir sur le long terme”, a-t-il déclaré.

Le Top 14 bien représenté

Pas moins de 13 joueurs évoluant en France font partie du groupe, dont certains absents lors des tests de juillet. Kremer (Clermont), Delguy (Clermont), Chocobares et Mallía (Toulouse), Ruiz (Perpignan), Sclavi (La Rochelle), Oviedo (USAP), Carreras (Bayonne), ou encore Justo Piccardo (Montpellier) seront bien de la partie.

¡Todo listo para el comienzo del Visa Macro Rugby Championship! 🇦🇷



🆚 All Blacks 🇳🇿

🏉 16 y 23 de agosto (Córdoba y Buenos Aires).

🎟️ Entradas: https://t.co/SibYGqAXIF

💻 Más información: https://t.co/c0mKjKXFBL#SomosLosPumas pic.twitter.com/uOh2p6xCAg August 4, 2025

Un clin d’œil aussi à la Pro D2, avec la présence du pilier de Brive Francisco Coria Marchetti. En revanche, Facundo Isa (Pau) et Rodrigo Bruni (Bayonne) manquent à l’appel. Une absence qui semble plus structurelle que passagère, alors que tous deux avaient déjà décliné les rassemblements de 2024.

Gallo blessé, une vraie perte

L’une des seules absences contraintes, c’est celle de Thomas Gallo, blessé avec l’équipe réserve (Argentine XV). Le puissant pilier du Benetton Trévise sera surveillé de près pour la suite du tournoi, tant son impact dans le jeu courant est précieux.

En attendant, la première ligne pourra compter sur Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Ignacio Ruiz ou encore le très mobile Pedro Rubiolo.

Lancement à Córdoba

L’Argentine accueillera les All Blacks dans un stade Mario Alberto Kempes bouillant le 16 août, avant une revanche prévue une semaine plus tard à Buenos Aires. Viendront ensuite l’Australie et l’Afrique du Sud, pour un marathon de six matchs en huit semaines.

Le programme est chargé, mais les Pumas arrivent lancés. En juin, ils avaient surpris les Lions britanniques à Dublin, même si la tournée de juillet avait été plus compliquée, avec deux défaites face à l’Angleterre et un succès sur l’Uruguay.

La dynamique est donc à relancer, mais l’envie est là. “Recevoir les All Blacks chez nous est toujours spécial,” a glissé Contepomi. Et pour ses jeunes pousses comme pour ses tauliers, le moment est venu de montrer que l’Argentine peut encore grandir.