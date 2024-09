Vos Matchs de Rugby Toulouse/UBB et Racing 92/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Bordeaux retrouve Toulouse, leader invaincu, avec une soif de revanche après la déroute en finale du Top 14. Les Bordelais sont-ils prêts à affronter ce choc tant attendu ?

Le week-end dernier, deux formations ont réussi la performance de s'imposer à l'extérieur : Toulouse et Toulon. Deux succès en rouge et noir sur la pelouse du MHR et de Paris. De précieux points glanés en déplacement qui pourraient faire la différence en fin de saison.

Des victoires qu'il faudra valider lors de la quatrième journée de Top 14. Du côté du RCT, on accueillera Vannes. Mais n'allez pas croire que les Varois prennent le promu à la légère. Les Bretons ont montré de très belles choses jusqu'ici.

Après un succès historique à la Rabine contre le LOU, ils viendront sur la Rade sans pression mais surtout avec le plein de confiance. Peut-on dire de même pour les Bordelais ? L'UBB a régalé contre le Racing 92. Mais les hommes de Bru feront face au leader ce dimanche, à savoir Toulouse.

Personne n'a oublié la fessée reçue en finale du championnat. Mais le contexte est différent. Nous sommes en début d'exercice et les organismes ne sont pas encore épuisés. Reste à savoir si les Bordelais feront le voyage avec une équipe compétitive ou bien s'ils entendent faire tourner.

Un luxe que ne peut pas se permettre Perpignan. Non seulement parce que les Catalans vont jouer à la maison. Mais surtout parce qu'ils n'ont pas encore remporté le moindre match jusqu'ici. Un nouveau revers à Aimé Giral pourrait entrainer un début de crise. Et ce, même si Azéma refuse de céder à la panique.

Match important pour le MHR également qui a déjà été battu à deux reprises au GGL Stadium. Les Cistes n'auront pas la vie facile à Bayonne. Il aura également du spectacle entre le Racing et La Rochelle puis entre Pau et Paris.

En Pro D2, Biarritz et Grenoble lanceront les hostilités ce jeudi soir. Deux formations qui comptent trois succès en quatre matchs et qui occupent logiquement les premières places du classement. Choc à suivre vendredi soir entre Provence Rugby et Oyonnax, deux candidats à la montée qui ne sont pas encore vraiment lancés.

TOP 14 - 4e JOURNÉE :

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Toulouse vs UBB à 21h05 sur Canal + prenez vos billets au stade Ernest Wallon

JEUDI 19 SEPTEMBRE

Biarritz vs Grenoble à 21h sur Canal + Sport prenez vos billets au stade Aguiléra

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

RUGBY CHAMPIONSHIP - 6 e JOURNÉE :

SAMEDI 28 SEPTEMBRE