Matfield out, Botha loin derrière : comment Eben Etzebeth va-t-il entrer dans la légende des Springboks ?

Un Etzebeth en mode bois d’Eben pour un record historique chez les Springboks, ce samedi en Rugby Championship.

Douze ans après sa première sélection, il va donc aller chercher le record. Si Eben Etzebeth a toujours été davantage comparé à Bakkies Botha qu’à Victor Matfield, c’est bien de ce dernier qu’il prendra la relève à compter de samedi.

Titulaire face à l’Argentine pour la dernière journée du Rugby Championship, l’ancien toulonnais va donc fêter sa 128ème sélection et devenir le Springbok le plus capé de l’histoire.

Et ça n’est évidemment pas fini puisque l’ancien toulonnais, dans l’une des formes de sa vie, prolongera l’aventure avec les doubles champion du monde jusqu’en 2027 et la coupe du monde en Australie. De quoi peut-être même aller chercher le record mondial détenu par Alun Wyn Jones, et ses 160 sélections.

VIDÉO. Après Australie - Afrique du Sud, Kolisi et Etzebeth font le show à un combat de MMAPour cette finale déguisée du Rugby Championship, Rassie Erasmus a comme toujours déjà dévoilé sa composition très tôt dans la semaine.

Ce mardi et comme prévu, on apprend donc que tous les cadres laissés au repos le week-end dernier sont de nouveau titulaires : le capitaine Siya Kolisi, mais aussi Damian de Allende, Bongi Mbonambi ou Pieter-Steph du Toit et Cheslin Kolbe.

Pour rappel, l'Afrique du Sud est en pôle position pour remporter le Rugby Championship : une défaite avec bonus défensif lui suffirait. A Nelspruit, les Boks devraient avoir les capacités de réaliser ça.

RUGBY. Exploit en vue ? Le scénario pas si impossible que ça qui sacrerait l'Argentine dans le Rugby Championship

Pour leur premier titre dans la compétition depuis 2019.