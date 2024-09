RUGBY. Exploit en vue ? Le scénario pas si impossible que ça qui sacrerait l'Argentine dans le Rugby Championship

Le week-end dernier, les Pumas sont venus à bout des champions du monde sud-africains, à la surprise générale. Pour remporter le Rugby Championship, voici le seul scénario envisageable.

Mission impossible ?

Et si la victoire de l'Argentine dans le Rugby Championship était le grand exploit de ces dernières années sur la scène internationale ? Grâce à la récente victoire historique, les Pumas commencent à y croire.

Ce samedi soir avait lieu la rencontre entre l'Argentine de Matera et les champions du monde Springboks, archi-favoris avant le coup d'envoi. Comme à leurs habitudes, ces derniers ont mis la marche avant très tôt dans le match et menèrent 17-0 après seulement 13 minutes de jeu.

Toutefois, les Pumas se sont vite remobilisés et ont marqué 26 points de suite, pour porter le score à 26-22 en leur faveur à la mi-temps. Néanmoins, avec le banc stratosphérique concocté par Erasmus, la sentence des coéquipiers de Sclavi n'était que repoussée.

Et pourtant, dans un deuxième acte bien terne, ces derniers ont fait front et n'ont encaissé que six points. En fin de match, Arendse rate le drop de la gagne, mais quelques instants plus tard, c'est au tour de Libbok de manquer le cadre, pour donner la victoire aux locaux, 29-28.

Il fallait remonter à 2016 pour retrouver une trace d'une victoire des Argentins sur l'Afrique du Sud (26-24), preuve de la large domination des Boks. Pour la première fois de son histoire, la bande à Kremer compte trois victoires dans ce Rugby Championship.

Au classement général, les hommes de Felipe Contepomi sont deuxièmes, avec 14 points, contre 11 pour les All Blacks, 5 pour l'Australie, tandis que les Springboks sont premiers avec 19 unités. Samedi à 17h, ce sera donc la finale entre ces deux nations.

Cependant, la mission s'apparente presque à être impossible au vu du seul scénario possible pour obtenir ce sacre. Dans le Mbombela Stadium situé à Nelspruit (Afrique du Sud), les Argentins ne devront pas se contenter de gagner.

En effet, ces derniers sont dans l'obligation de remporter le match avec le bonus offensif, mais également que les Sud-africains ne prennent pas le bonus défensif à leur tour. En clair, ils devront planter quatre essais, et laisser les coéquipiers de Kolisi a plus de sept points d'écart.

Dans leur histoire, les Pumas ont réussi en 2015 à gagner 25-37 sur le sol africain, avec notamment un triplé de Juan Imhoff. Dans ces mêmes conditions, l'Argentine serait sacrée championne ce samedi. De ce succès, il reste aujourd'hui Pablo Matera, Julian Montoya, Tomas Lavanini, Guido Petti ou encore Agustin Creevy.

La tâche s'annonce des plus compliquées, mais loin d'être impossible pour cette équipe bourrée de talents. Amateurs de Top 14, jetez un œil à cette rencontre ce week-end, nous sommes certains que ça en vaudra le détour.

