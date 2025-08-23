3 kilos pris, 0 gramme de regret : déjà solide, ce joueur du XV de France s'est volontairement épaissi

Il ne revient pas tout à fait comme il était parti. Oscar Jegou a pris 3 kilos cet été. Pas un hasard, mais un choix stratégique pour répondre aux exigences de son club... et du staff tricolore.

Dans le monde très concurrentiel du rugby professionnel, le moindre kilo peut faire la différence. Quelques kilos de plus sur la balance, et un joueur ne donnera pas son plein potentiel. Nombreux sont les joueurs qui luttent avec leur poids. Surtout pendant l'intersaison. On voit d'ailleurs souvent des rugbymen s'affiner et s'affuter pour répondre aux attentes du staff.

Tevita Tatafu, Atonio, Meafou : ils ont tous dû s’affûter

Et les internationaux ne dérogent pas à la règle. Récemment, c'est le pilier de Bayonne et des Bleus Tevita Tatafu qui s'est délesté que quelques kilos superflus. On sait aussi qu'Atonio a également dû ajuster son physique, tout comme le Toulousain Meafou, Romain Taofifenua ou encore Paul Willemse et Bastien Chalureau.

N'allez pas croire qu'il n'y a que les piliers et les deuxièmes lignes qui doivent peser leur nourriture et suivre leurs calories. Mais il est vrai que les avants sont plus souvent dans le viseur des nutritionnistes. Et personne ou presque n'y échappe. A son arrivée à La Rochelle, Grégory Alldritt avait, lui aussi, travaillé dur pour se délester de quelques kilos. TOP 14. ''Je ne suis pas bodybuilder'', 5 semaines sans ballon : l’été rochelais aux allures de camp militaire"Je savais qu’avec ce poids de 118 kilos, je ne pourrais pas jouer au plus haut niveau. Mais c’était une lutte quotidienne pour ne pas me jeter dans le frigo. Surtout, à l’époque, j’étais en coloc avec Pierre Bourgarit… C’est le même que moi de ce point de vue là. Il aime les bons produits du Gers", racontait-il au Midi Olympique en 2022.

Objectif prise de masse

Si la perte de poids des internationaux est très souvent médiatisée, on parle rarement de ceux qui profitent de la pause estivale pour se "buter" à la salle pour s'épaissir. Cette semaine, Stephan Du Toit, responsable de la préparation physique du Stade Rochelais, nous apprend ainsi que plusieurs de ses ouailles n'ont pas lésiné sur les efforts cet été. TOP 14. Le constat brutal de Grégory Alldritt : le Stade Rochelais est-il rentré dans le rang ?Il faut dire que les Maritimes ont mis l'accent sur la préparation physique. Un Tricolore a même pris plusieurs kilos. "Alldritt m’a impressionné, aussi, il a commencé à changer son corps. Matthias Haddad-Victor s’est acheté des haltères, Oscar (Jegou) a pris 3 kg", confie le Sud-Africain via Sud Ouest. Annoncé à 1m90 pour 90 kg par le site officiel du Stade Rochelais, il ferait donc désormais 93 kilos.

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Dans un rugby professionnel où le moindre détail a son importance. Et où la date est reine, si on a demandé à Jejou de prendre du poids, ce n'est pas anodin. Surtout que c'est trois kilos de muscle. Ronan O'Gara et ses adjoints estiment sans doute qu'il sera désormais plus performant.

Déjà solide, le jeune troisième ligne internationale va donc afficher un physique plus proche des exigences du très haut niveau sans pour autant perdre sa mobilité et ses qualités de porteur de balle. Lesquelles lui permettent aussi d'apporter des solutions au centre aussi bien en club qu'avec les Bleus comme ce fut le cas lors du 6 Nations. TOP 14. Comment le fonctionnement du Stade Toulousain inspire les Rochelais pour performer

