Thomas Ramos oublié dans la Dream Team 2025 ? Même la presse anglophone s'interroge

World Rugby a récemment dévoilé sa Dream Team 2025 : un seul Français y figure, l’inévitable Louis Bielle-Biarrey, auteur d’une année pleine avec les Bleus et l'UBB. En revanche, Thomas Ramos, pourtant maître à jouer du XV de France et du Stade Toulousain, n’y apparaît pas. À sa place : l’All Black Will Jordan.Logique ? Louis Bielle-Biarrey seul joueur du XV de France dans l'équipe de rêve de 2025
Le média anglophone allthingsrugby s’est d'ailleurs étonné de ce choix, estimant que Ramos « peut certainement se sentir lésé » tant son année 2025 a été pleine, constante et décisive. L’article défend que le Toulousain « n'aurait pas pu faire grand-chose de plus pour alimenter le débat », rappelant son rôle majeur lors du Tournoi et sa contribution au triplé toulousain. Pour rappel, Ramos, c'est 22 points en demie contre Bayonne puis 24 en finale face à Bordeaux.
Pourquoi le débat existe vraiment
Ce qui frappe dans ce duel Ramos–Jordan, c’est la différence d’influence. Jordan, c’est l’ailier-fusée, capable de fulgurances qui tournent en boucle sur les réseaux. L'homme qui a plus d'essais au compteur que de sélections. Ramos, lui, façonne un match du début à la fin. C’est un second ouvreur, un gestionnaire qui voit deux temps de jeu plus loin.
Allthingsrugby rappelle notamment sa masterclass contre l’Italie (73–24) lorsqu’il portait le 10, symbole d’une polyvalence rare au niveau international. Et cette action face aux Boks cet automne : réception de balle compliquée, intérieur bouché, chip parfait au-dessus d’Arendse, essai Penaud… Voilà le Ramos qui change la physionomie d’un match.
Un profil unique, un impact sportif difficile à ignorer
Si l’article monte au créneau, c’est aussi parce que Ramos coche absolument toutes les cases de l'arrière moderne. Distribution, lecture, alternance, flair dans le jeu déstructuré… et surtout un jeu au pied chirurgical. Avec plus de 3 000 points en carrière et un Tournoi 2025 terminé comme meilleur marqueur, il reste l’un des buteurs les plus fiables du rugby mondial. Peu peuvent se targuer d’afficher une telle constance en club et en sélection sur une année entière.''S'il en a l'intention, il coachera un jour'' : ce que l’on apprend du documentaire Canal Plus sur Thomas RamosLe critère des titres n’est pas décisif pour une Dream Team… mais quand un joueur les empile, ça pèse. Ramos a été central dans la saison toulousaine : Top 14 remporté, demi-finale de Champions Cup, et des performances de patron dans les moments chauds. À l’inverse, Will Jordan évoluait dans une équipe néo-zélandaise en difficulté : pertes de repères, résultats irréguliers, gros couacs en tournée. Individuellement brillant, oui, mais collectivement en retrait. Dans une comparaison serrée, ça compte. Même s'il n'a pas été de la tournée (perdue) en Nouvelle-Zélande.
Un exemple de résilience
Et pour la jeunesse, Ramos est un exemple, comme le jeune Esteban Capilla (22 ans) l’a résumé dans Midi Olympique : « Quand on voit le statut qu’il a, maintenant, et qu’on sait ce qu’il a traversé, c’est vraiment un exemple. Thomas a vraiment mangé la m* pendant trois ans. Il savait ce qu’il valait, il a toujours été bon en club. On lui a mis des épines dans le pied et il a su montrer une grosse force de caractère. C’est un exemple. » Des mots forts qui disent la vérité : Ramos a gagné sa place à la dure.La presse fait l’éloge du magicien Thomas Ramos, l’éclaircie dans le naufrage du XV de FranceSi c'est 'sélection' dans l'équipe de l'année est honorifique, ne pas l’y voir, c’est envoyer le message que son influence n’est peut-être pas (encore) reconnue à sa juste valeur au niveau mondial. En France en revanche, on connait son importance : si Bielle-Biarrey a explosé et régalé, Ramos reste homme de base du système Galthié. Il est, pour beaucoup de spécialistes, le vrai patron des Bleus, le régulateur. Celui qui a la vision. Et qui peut faire basculer un match avec un jeu au pied inspiré ou une relance bien sentie.
Meilleur réalisateur de l'histoire du rugby tricolore, celui qui déteste perdre sera très certainement essentiel dans les succès futurs de l'équipe de France. Will Jordan est un joueur de grand talent, nommé dans toutes les équipes de l'année depuis 2021. Mais en 2025, si la Dream Team devait récompenser l’arrière le plus complet, l’affaire aurait mérité un débat plus équilibré. Ramos n’est pas passé loin… trop loin, pour beaucoup.
p.coutin
Ramos aurait pu y être mais c'est loin d'être un scandal que ce soit Jordan, si on se base sur les strictes qualités d'un arrière : couverture du fond de terrain, jeu sur les ballons hauts, capacité a s'intercaler et à être la ou il faut pour finir... Et ça n'enlève rien à Ramos. Par ailleurs je trouve que Roigard en 9 et Feinberg en 10, c'est bien plus tiré par les cheveux. Si je faisais la Dream team je prendrais Ramos en dix.... Ne serait ce que pour sa régularité au pied.
lebonbernieCGunther
En 10, Feindberg a une palette beaucoup plus large que Ramos. Le pied, la distribution, le franchissement, la défense... il est en tout point largement au-dessus. Et pas que de Ramos...
Pianto
ces joueurs n'ont tellement rien à voir l'un avec l'autre que c'est totalement idiot de les comparer.
Je trouve assez logique que Jordan soit plébiscité à l'arrière parce que c'est un arrière qui remplit toutes les cases qui correspondent à ce poste en y ajoutant un sens de l'attaque hors norme.
Ramos est un ouvreur positionné à l'arrière. D'ailleurs ses qualités mises en avant sont celles d'un ouvreur (gestion de l'équipe, but) et il a encore des lacunes importantes sur le poste d'arrière (réceptions aériennes en particulier). Ensuite, il ne faut pas oublier que la moitié du temps dans un match de rugby, on est en train de défendre et là, la comparaison n'est même pas possible.
lebonbernieCGunther
Oui, d'ailleurs, comme tu le sous-entends, il est finalement plus 10 que 15.
Pianto
c'est le rôle qu'il joue en bleu et à Toulouse avec une très bonne répartition des rôles avec Ntamack. Ces équipes de l'année, ne sont pas des vraies équipes, on ne cherche pas la complémentarité, l'équilibre ni l'efficacité.
Je pense que beaucoup de sélectionneurs mettraient Ramos dans leur équipe mais pas pour ses qualités d'arrière.
C'est un peu comme Dupont, pendant longtemps, il n'était pas le meilleur 9 français sur les qualités spécifiques du poste mais il faisait des choses sur le terrain qui dépassaient très largement le rôle du demi de mêlée.
Bon depuis 3/4 ans, il a largement progressé sur les qualités de 9, devenant même une référence mondiale sur certains points (sorties de camp par exemple) donc lui, il serait toujours dans les équipes mondiales s'il est valide.
lebonbernieCGunther
Dupont, il a réinventé le poste. Il est, par alternance et suivant les situations, 9 et 1/2 ou 6 et 1/2. Il est complètement en dehors du cadre du poste traditionnel de relayeur/éjecteur. Son talent est là, même si ça me gonfle de le voir (en bleu) donner si peu de ballons à son ouvreur (consigne de Galthié oblige...).
oli 30
Ramos a 2 lacunes selon moi: pas suffisamment décisifs sur les ballons hauts et une défense moyenne. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'est pas dans l'équipe type. Le reste y'a rien à dire : stratège, vision, jeu d'attaque, jeu au pied, buteur...
lebonbernieCGunther
Oui, son jeu au pied comme buteur, c'est le très haut du panier mondial. Ensuite, comme distributeur de caviar, toujours au pied, Jalibert fait au moins aussi bien, mais comme franchisseur/distributeur, le bordelais est largement au-dessus. Finalement, ce que je retiens dans ce XV forcément subjectif, c'est l'entrée fracassante de Sacha Feinberg, un extra-terrestre qui met tout le monde d'accord sur le poste d'ouvreur
lebonbernieCGunther
Ah! L'article partisan et cocardier! Sans déc', Ramos meilleur que Jordan? La véritable anomalie dans ce XV proposé par WR, c'est le poste poste octroyé à WJ, car là où il est le meilleur de la planète, c'est à l'aile. Je pense même qu'il est encore devant LBB, avec d'ailleurs le même profil. En 15, c'est plus discutable, mais sur le rugby pur, aucun doute pour mettre Jordan devant Ramos. Le premier a du génie, le second "juste" du talent.
Jak3192
WR ?
Ils aiment pas les Français 🇨🇵
😅
Pour lui, peut-être que la reconnaissance ratée de ses pairs aurait flatté son égo, mais bon, pas sûr non plus que ça le perturbe outre mesure.
Ça démontre la validité / fatuité des "Honneurs" 😅
Pour moi tout au moins
jujudethil
Je pense que Thomas Ramos se fout complètement de l’ avis de WR, tout comme nous, d’ailleurs, ça lui en fait bouger une sans toucher l’autre.
lebonbernieCGunther
C'est probable, comme il est tout aussi probable que s'il avait été désigné dans ce XV, ses "clochettes" se seraient touchées et auraient sonné de satisfaction en mode "jingle bells"!...