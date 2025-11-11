''S'il en a l'intention, il coachera un jour'' : ce que l’on apprend du documentaire Canal Plus sur Thomas Ramos

Personne ne sera surpris si dans 10 ans, Thomas Ramos se retrouve sur le banc du Stade Toulousain, une casquette sur la tête et cahier à la main. Histoire de tout décortiquer, point par point…

Abonnés de la chaîne cryptée, vous avez probablement vu passer le documentaire consacré à Thomas Ramos, diffusé ce dimanche soir. Puisqu’il n’y avait exceptionnellement pas de Top 14 la semaine passée (en dehors du match en retard Toulon/La Rochelle), Canal Plus avait en effet décidé de diffuser son exposé d’une heure et quart ce 9 novembre, à l’heure où on envoie les gosses se coucher.

Une réalisation intitulée "point par point" qui retrace l’évolution de l’arrière du XV de France pour être le joueur qu’il est devenu aujourd’hui, à 30 ans. Et pour laquelle le journaliste Guilhem Garrigues et son équipe de tournage sont allés à la rencontre des siens, sur ses terres tarnaises, et au contact de ses coéquipiers du Stade Toulousain, tout en suivant le principal intéressé pendant près d’un an.

De ses débuts à Mazamet à son statut chez le champion de France aujourd’hui, en passant par son prêt à Colomiers à ses 21 ans et son histoire tumultueuse avec l’équipe de France jusqu’à en devenir un titulaire indiscutable depuis 3 ans, tout y passe pour Thomas Ramos.

Un futur coach ?

Le meilleur réalisateur de l’histoire du XV de France de décortiquer notamment sa routine face aux perches pour révéler les secrets de sa réussite chirurgicale au pied. Pour une séquence qui n’est pas sans rappeler celle de l’iconique Intérieur Sport autrefois consacré au maître en la matière : Jonny Wilkinson.

Compétiteur à l’extrême, fin stratège Ramos y dévoile également les aspects plus intimes de sa vie. Avant que son coach Ugo Mola n’affirme ce qui saute aux yeux de ceux qui observent de près l’homme aux 45 sélections dans son quotidien de joueur :

C'est évidemment un garçon qui, s'il en a l'intention, coachera un jour. et à mon sens, il fera partie des rares grands joueurs capables de devenir de grands coachs.



Personne ne sera surpris si dans 10 ans, Thomas Ramos se retrouve donc sur le banc du Stade Toulousain, une casquette sur la tête et cahier à la main. Histoire de tout décortiquer, point par point…