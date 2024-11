105 points, 88% de réussite : Thomas Ramos, plus que jamais le sniper du XV de France

Thomas Ramos a réalisé une année civile exceptionnelle avec l’équipe de France. Au pied, il fut d’une précision robotique.

En fil rouge de cette tournée d’automne, beaucoup ont parlé du nombre de capes de Gaël Fickou, qui pointe aujourd’hui à 93 sélections et demeure le 4ème joueur le plus capé du XV de France. D’autres auraient aimé en faire de même avec les essais marqués par Damian Penaud, mais, l’ailier de 28 ans étant malade, ont dû le faire avec Louis Bielle-Biarrey, déjà auteur de 10 essais en 14 sélections à l’heure d’écrire ces lignes.

Quid de Thomas Ramos ? L’ouvreur/arrière du Stade Toulousain est bel et bien devenu le 2ème meilleur réalisateur de l’histoire des Bleus, après seulement 39 sélections. Et ce à la faveur de 105 points inscrits en 2024, record de Fred Michalak dans le viseur.

Top 14. Ramos, Cros et Marchand déjà de retour au Stade Toulousain, la compo probable face au Racing

Mieux, le natif de Mazamet s’est même rendu indispensable à cette équipe de France en l’absence de Romain Ntamack. Jusqu’à se demander si c’est bien à l’arrière qu’il officiera lors du prochain Tournoi.

Ce qui est certain, c’est qu’il gardera le but. Meilleur réalisateur des 6 Nations 2023 et 2024, il a surtout réalisé une année civile remarquable de précision. Ramos, en 2024, c’est 8 matchs joués dans leur intégralité en Bleu, et 43 coups de pied réussis sur 49 tentés (87,8 % de réussite) grâce à sa routine robotique. Dont un très beau 18/20 cet automne.

Buteur gagnant

Une réussite qui a permis au XV de France de remporter ses matchs au couteau, comme celui face à l’Angleterre à Lyon, où face aux All Blacks au Stade de France.

Un véritable sniper qui ne tremble jamais sous la pression. Au contraire, le garçon de 29 ans semble s’en nourrir, façon Damian McKenzie avec les All Blacks.

XV de France. Thomas Ramos : le joker de luxe devenu incontournable, va-t-il bousculer la hiérarchie en 10 ?

Bref, le véritable patron des Bleus en 2024, ce fut probablement Thomas Ramos. Lui qui, rappelons-le, n’est pourtant titulaire en équipe de France que depuis 2 ans…