VIDEO. AMATEUR. À 200 à l'heure, admirez l’essai de 70 mètres ''Bielle-Biarresque'' de cet ailier passé par France 7

Le supersonique ailier de Nîmes Esteban Jouve a inscrit un essai à la Nelson Épée en amical.

Ah les matchs amicaux… Une belle occasion de se montrer avec des balles à blanc pour tenter de gagner sa place pour la nouvelle saison. Que ce soit pour les joueurs Espoirs ou pour les recrues estivales, voilà donc des occasions à ne pas manquer.

RUGBY. Pelé, Egiziano, Rasaku… Les 5 joueurs à suivre cette saison en Nationale 1C’est ce qu’a visiblement bien compris le nouvel ailier du RC Nîmes Esteban Jouve. Auteur d’un doublé lors de la victoire face à Chato vendredi dernier, le joueur en provenance de Berre et de l’étage du dessous (Fédérale 1) a fait parler la poudre.

Des airs de Nelson Épée

Sur une relance de jeu où il fut décalé par son 3ème ligne dans ses 40 mètres, cet ailier de 25 ans a montré pourquoi ses qualités athlétiques hors-normes l’avaient conduit à être appelé par France 7 en 2022 et 2023. Sur sa prise de balle, il plaçait une accélération foudroyante pour déposer son vis-à-vis en s’aidant de son raffut, avant de griller la politesse à l’arrière adverse d’un jeu au pied par-dessus, qu’il récupérait à toute vitesse.

Un essai de 70 mètres inscrit moins de 9 secondes après sa prise de balle, grâce à cette course à plus de 35km/h que n’aurait pas reniée Louis Bielle-Biarrey.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rugby Club Nîmois (@rcnimois)



A l’image de ce genre d’exploit individuel qu’il réalisait régulièrement en Fédérale 1, nul doute que le garçon formé à Marseille/Huveaune (et qui a débuté en séniors en 1ère Série !) puis passé par les Espoirs du RCT sera donc l’une des attractions de la Nationale 2 offensivement, cette saison.

Peut-être même que Nîmes, qui a envoyé cet été ses 2 ailiers titulaires en Nationale 1, en fera bientôt de même avec Esteban Jouve, même si son aventure ne fait évidemment que commencer. Et que le plus dur reste à faire…