14 matchs, 3 défaites et fin de saison, l'Australie, l’adversaire parfait pour remettre du liant dans le jeu du XV de France ?

Entre dynamique fragile et fin de saison éreintante pour les Wallabies, ce France–Australie ressemble au test parfait pour remettre du bleu dans le ciel tricolore.

Une France en quête de souffle

Bousculé par les Boks puis brouillon face aux Fidji, le XV de France attaque son dernier test de novembre avec un besoin urgent : remettre la machine en route avant le Tournoi 2025. En face, des Wallabies en fin de saison internationale, usés par 14 matchs, dont une série éprouvante contre les Lions. L’Australie arrive surtout avec trois défaites consécutives (Angleterre 25-7, Italie 26-19, Irlande 46-19), et une dynamique fragile. Ntamack, bouc émissaire facile ? Ceux qui savent voient une autre vérité (et la défendent)Les Bleus, eux, restent solides au Stade de France : 15 victoires en 17 matchs, seuls les Boks les ayant fait tomber dans cette période. Et un chiffre qui pique la curiosité : la France a gagné ses deux derniers duels contre les Australiens, et n’a plus enchaîné trois succès contre eux depuis 1972-1976. Sur le papier, le XV de France part favori. Mais la vérité du terrain est parfois bien différente. À la veille du choc, le deuxième ligne polyvalent Thibaud Flament a livré un message sans filtre via RugbyPass :

Le Tournoi des 6 Nations 2025, c’était il n’y a pas si longtemps mais on voit qu’on n’est pas sur la même dynamique. C’est le sport qui veut ça, ce n’est pas une science exacte, il y a des phases. J’ai confiance en le groupe, on bosse dur avec le staff. C’est vrai que depuis le début c’est un peu moyennasse mais on a à cœur de faire une belle prestation contre l’Australie pour les gens qui nous regardent et aussi pour nous en tant que groupe, pour prendre du plaisir tous ensemble et se mettre dans une bonne dynamique pour le Tournoi.

Un adversaire à portée, l'opportunité à saisir ?

Le contexte rend ce France–Australie particulièrement intéressant d’un point de vue rugbystique. D’abord, par le profil même des Wallabies. Habituellement joueurs, ambitieux dans la largeur, ils peinent à trouver la bonne carburation : des absents, des rotations, des automatismes encore fragiles, une défense qui manque de liant et un plan de jeu parfois déconnecté. Résultat : beaucoup de défaites et prestations qui laissent souvent un goût amer. Et ce malgré une envie de bien faire. Vos matchs de rugby France/Australie et Paris/Toulon à quelle heure et sur quelle chaine ?En face, les Bleus n'ont pas non plus été les plus performants cet automne : manque de continuité dans les séquences, rythme irrégulier, efficacité sporadique dans les zones de marque. Mais le XV de France a l'avantage non seulement de jouer à la maison, mais de démarrer sa saison. Elle ne peut que s'améliorer. Du moins, c'est qu'on espère. C’est un match où le staff français pourra tester ses ajustements tactiques sans subir la densité athlétique monstrueuse des Boks ou le chaos organisé fidjien. Une opposition “intermédiaire”, mais parfaitement calibrée pour valider le travail de la semaine.

Au-delà de la victoire : enjeux cachés et révélations

Pour le XV de France, une victoire convaincante réinstalle immédiatement une dynamique positive avant le Tournoi 2025. Enchaîner un troisième succès face aux Wallabies — une première depuis près d’un demi-siècle — serait plus qu’un symbole : ce serait la preuve que cette équipe sait rebondir après un automne poussif. Pourquoi l'avenir du XV de France à la Coupe du monde 2027 se joue déjà face à l'AustralieCela redonnerait aussi confiance à certains éléments ciblés, et offrirait de nouveaux repères collectifs dans le jeu d'attaque, un secteur clé pour février. On sait aussi que ce match vaut son pesant d'or en vue du tirage au sort des poules de la Coupe du monde. Les Tricolores ont une petite marge de manoeuvre. Mais un lourd revers pourrait les envoyer dans le chapeau 2 avec le risque de tomber dans un groupe très relevé.

Pour les joueurs, c’est un match “révélateur” : certains jouent gros pour sécuriser leur place dans la hiérarchie. Des jeunes comme Jégou, Auradou, Jauneau ou encore Montagne voire Gourgues peuvent utiliser cette rencontre pour envoyer un message fort. Dans un Stade de France où les Bleus sont redevenus une forteresse, face à une Australie fatiguée mais toujours imprévisible, ce test ressemble à l’occasion parfaite de retrouver le sourire. À eux, désormais, d’appuyer sur le bon bouton pour relancer la machine tricolore.