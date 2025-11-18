Vos matchs de rugby France/Australie et Paris/Toulon à quelle heure et sur quelle chaine ?

Pour les fans de rugby, cette semaine s'annonce chargée, voici les affiches que vous pourrez voir directement depuis votre canapé du 18 au 23 novembre.

Les semaines de novembre se suivent et se ressemblent, et les fans de rugby ne pourront que s’en réjouir. L’équipe du Rugbynistère vous a concocté un programme où TOUS les matchs de rugby sont répertoriés.

Du Top 14 à la tournée d’automne avec le XV de France, cette semaine s’annonce passionnante.

Sans oublier les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2027 : les Samoa et la Belgique s’affrontent pour obtenir le dernier ticket, tandis que la Namibie et le Brésil disputeront une dernière rencontre anecdotique.

Aucun match de Pro D2 n’est programmé cette semaine, la 12e journée se déroulera les 27 et 28 novembre prochains.

TOP 14. 25 absents pour défier Montauban : avec quelle équipe le Stade Toulousain ira-t-il à Sapiac ?

Belgique - Samoa, une affiche pour l'histoire ce mardi

Alors que les deux équipes ont respectivement disposé du Brésil et de la Namibie, elles s’affronteront aujourd’hui dans l’après-midi pour obtenir le dernier ticket en direction du Mondial 2027 en Australie.

Les Samoa, en mode rouleau compresseur dans cet ultime tournoi (48–10 face au Brésil et 26–8 contre la Namibie), partent évidemment dans la peau du favori. La 17e nation mondiale ne s’est pas qualifiée lors des tours précédents : il lui reste une dernière chance aujourd’hui pour rallier cette Coupe du monde.

Pour rappel, cette nation du Pacifique a participé à toutes les éditions de la Coupe du monde depuis 1991.

En face, c’est la Belgique qui se dresse devant eux : surprenante face à la Namibie (22–15), puis surprise par le Brésil (30–27), la sélection des Diables Noirs est pourtant sortie victorieuse de ses deux premières confrontations. Elle s’offre aujourd’hui la possibilité de participer à son premier Mondial face aux Samoa.

Le gagnant de cette finale obtiendra le dernier ticket pour la Coupe du monde 2027 en Australie.

Comment la Belgique en est-elle arrivée aux portes de la 1ère coupe du monde de rugby de son histoire ?

Mardi 18 novembre

Tournoi de qualification pour la Coupe du Monde 2027

🇧🇪 BELGIUM: HISTORY WITHIN REACH! 🖤💛❤️



The Black Devils are undefeated in the RWC Final Qualification Tournament and stand one win away from their first-ever Rugby World Cup appearance!



This massive challenge will be led by the relentless forward and captain, Jean-Maurice… pic.twitter.com/w4n48iKNnv — All Things Rugby (@AllThingsRugbyX) November 17, 2025

UBB/Pau, La Rochelle/Castres, Paris/Toulon, le retour du Top 14

Trois jours de Top 14, c’est ce qui vous attend en cette avant-dernière semaine de novembre, avec des affiches tous les jours. En l’absence de la Pro D2, l’élite française démarre dès vendredi avec un Bordeaux/Pau très important.

Respectivement 3ᵉ et 4ᵉ au classement, le vainqueur prendra ses distances avec le vaincu et ce dernier pourrait même être éjecté du Top 6 dès ce week-end.

Une mauvaise opération pour les deux équipes, puisque Bordeaux et Pau réalisent un bon début de saison (six victoires chacun en neuf matchs).

Car ça pousse derrière : Clermont, La Rochelle, Paris et Bayonne sont en embuscade et pourraient mettre la pression sur le perdant de ce match.

Bref, cette 10ᵉ journée de Top 14 est importante pour toutes les équipes. C’est l’occasion pour les petits poucets (s’il en reste) d’accrocher les grosses écuries, pour la plupart privées de leurs internationaux.

Vendredi 21 novembre

Top 14

Bordeaux - Pau → 21h00 • Canal +

Top 14. Matthieu Jalibert de retour à l’entraînement... et déjà sur le pont avec Bordeaux ?



France, Irlande Toulouse , La Rochelle, c'est Noël avant l'heure

Le samedi rugby de l’année arrive dès ce 22 novembre. Premier week-end de doublon de la saison, il faudra choisir… ou allumer plusieurs télévisions en même temps pour ne rien rater.

Même si vous retrouverez sur le site du Rugbynistère les résumés des matchs importants, certaines affiches méritent clairement le détour.

À commencer évidemment par les Bleus : la France reçoit l’Australie pour le dernier match de sa tournée d’automne ce samedi. Après une défaite face à l’Afrique du Sud et une victoire compliquée contre les Fidji, c’est le moment de confirmer pour les hommes de Fabien Galthié.

En face, une Australie en échec sur ses trois dernières sorties, avec notamment une défaite face à nos voisins italiens (26-19). Nul doute que les Wallabies viendront tenter de se racheter face à la France.

Pour rappel, une victoire est importante pour les Bleus s’ils veulent figurer dans le premier chapeau lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2027.

Dans le même temps, le championnat reprend avec la 10e journée du Top 14 et plusieurs affiches importantes, notamment un derby entre Montauban et Toulouse, ainsi que La Rochelle qui reçoit Castres ou encore Perpignan qui accueille Montpellier. Bref, il y a de quoi faire.

Samedi 22 novembre

Tournée d'automne 2026

Pays de Galles - Nouvelle-Zélande → 16h10 • beIN sport 2

Irlande - Afrique du sud → 18h40 • beIN sport 2

Italie - Chili → 21h10 • beIN sport 2

France - Australie → 21h10 • TF1

Test match 2025/2026

Géorgie - Japon → 13h00 • RugbyPassTV

Roumanie - Uruguay → 16h00 • RugbyPassTV

Portugal - RugbyPassTV Canada → 17h00 •

RugbyPassTV Espagne - Fidji → 17h00 •

Top 14

Lyon - Clermont → 14h30 • Canal+ Sport

Racing 92 - Bayonne → 16h35 • Canal+ Live 3

La Rochelle - Castres → 16h 35 • Canal+ Sport

Montauban - Toulouse → 16h 35 • Canal+ Live 2

Perpignan - Montpellier → 16h 35 • Canal+ Live 4

Benjamín Urdapilleta EST DE RETOUR en #TOP14 😍 pic.twitter.com/KYszlqU504 — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 18, 2025

Angleterre- Argentine ou Écosse- Tonga et pour finir Paris-Toulon

Trois matchs pour finir le week-end tranquillement, avec de grosses affiches comme cet Angleterre–Argentine qui promet de valoir son pesant de cacahuètes. Les Anglais, tombeurs des All Blacks, auront l’occasion de terminer cette tournée en beauté face à des Argentins inspirés contre leurs voisins anglo-saxons. Ils restent en effet sur deux victoires, face au Pays de Galles (28–52) et à l’Écosse (24–33).

Ces mêmes Écossais que l’on retrouvera face au Tonga pour clore la tournée d’automne. Pour information, l’Écosse s’est imposée lors des trois dernières rencontres face au Tonga, inscrivant au total 142 points en trois matchs contre les hommes du Pacifique. Le dernier rassemblement des Tongiens s’est soldé par une victoire face au Canada en septembre dernier (35–24).

Enfin, le traditionnel match de Top 14 du dimanche soir opposera le Stade Français à Toulon. L’occasion pour les Parisiens, 6e avant le début de cette 10e journée, de s’installer solidement dans le haut du tableau. Et si Toulon venait à s’imposer, les Varois conserveraient leur première place au championnat (à égalité avec Toulouse avant le début de cette 10e journée).

Dimanche 23 novembre

Tournée d'automne

Écosse - Tonga → 14h40 • beIN Sport 1

Angleterre - Argentine → 17h10 • beIN Sport 1

Top 14

Paris - Toulon → 21h05 • Canal+

Un maillot, 100 ans de passion : l’Écosse rend un hommage sublime à Murrayfield

