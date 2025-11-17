Top 14. Matthieu Jalibert de retour à l’entraînement... et déjà sur le pont avec Bordeaux ?

Blessé à la cuisse fin octobre, l'ouvreur de Bordeaux est de retour à l'entrainement depuis aujourd'hui.

De retour dans l’effectif de Bordeaux depuis ce lundi, Matthieu Jalibert est guéri de sa déchirure à la cuisse, contractée il y a quelques semaines en championnat contre Bayonne. Une bonne nouvelle pour l’Union Bordeaux Bègles, qui se déplace ce week-end à Pau.

En son absence, Joey Carbury a mené Bordeaux sur la pelouse de Castres lors de la 9ᵉ journée de Top 14, mais l’Irlandais s’est montré maladroit face aux perches, ne passant qu’une transformation sur quatre face aux Tarnais. Cela n’a cependant pas empêché Bordeaux de repartir avec la victoire (26-28). Mais face à Pau vendredi, l’équipe aura besoin de Matthieu Jalibert.

Matthieu Jalibert avec Bordeaux : 6 matchs, 5 victoires

Il est évident que le maître à jouer de Bordeaux pèse sur le jeu de son équipe. Cette saison, il a pris part à six rencontres de Top 14 et a décroché cinq victoires avec son l'UBB. Matthieu Jalibert s’est distingué en marquant notament deux essais face à Montauban et Perpignan. Bref, n’y voyez aucun lien de cause à effet, mais quand Matthieu Jalibert est là, Bordeaux gagne.

L’homme aux 35 sélections avec le XV de France était forfait pour la tournée d’automne, laissant Romain Ntamack seul ouvreur avec les Bleus. Visiblement, il s’en est fallu de peu pour que Matthieu Jalibert postule avec le XV de France, puisqu’il est disponible pour la rencontre de vendredi face à Pau, comme l’annonce Sud Ouest.

Un retour au bon moment, car Bordeaux devra composer sans ses internationaux et avec de nombreux blessés dont la doublure au poste de demi d'ouverture. Joey Carbury manquait à l'appel aujourd'hui à l'entrainement.

Retour de Barlot et Matiu, l'infirmerie de Bordeaux se vide enfin

Au rang des bonnes nouvelles, on note le retour de Gaëtan Barlot sur la pelouse. Blessé au pied et contraint de ne pas jouer face à Castres, il revient au bon moment, d’autant que Bordeaux devra se passer de Maxime Lamothe ce week-end.

Le flanker Temo Matiu, auteur d’un essai face à Perpignan, s’était blessé au doigt et n’avait plus été retenu depuis cette rencontre, le 18 octobre. Le joueur de 24 ans a été titularisé à trois reprises depuis le début de la saison. Il est de retour cette semaine et devrait être dans le groupe pour la réception de Pau vendredi.

En revanche, pour Adam Coleman, Lachlan Swinton, Jean-Luc Du Preez et Jon Echegaray, rien ne change : les quatre Bordelais sont toujours à l’infirmerie, aux côtés des blessés de longue date Yoram Moefana et Ugo Boniface.