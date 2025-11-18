TOP 14. 25 absents pour défier Montauban : avec quelle équipe le Stade Toulousain ira-t-il à Sapiac ?

Heureusement, Ugo Mola peut compter sur l'effectif le plus large du rugby professionnel et devrait aligner une équipe expérimentale mais compétitive à Montauban, ce samedi en Top 14.

Après deux semaines de vacances, le Top 14 va reprendre ses droits ce week-end. Pour une journée de doublons comme seul notre championnat sait nous en proposer.

Et qui permet parfois à certains "petits" d'aller chatouiller des favoris largement démunis, une fois l'automne venu. Demandez plutôt au Stade Toulousain qui, pour préparer le déplacement ce samedi, devra faire sans environ 25 joueurs ! Entre les blessures et la grosse quinzaine d'internationaux retenus avec leurs sélections respectives, il ne reste plus tant de monde que ça cette semaine à Ernest-Wallon.

Heureusement pour lui, Ugo Mola peut compter sur l'effectif le plus large du rugby professionnel mondial et devrait aligner une équipe expérimentale mais malgré tout compétitive à Montauban, ce samedi. Pour un petit derby qui s'annonce disputé.

Les prêtés sur le pont

Pour pallier les pénuries aux postes d'ouvreur (Ntamack, Ramos, Mallia, Kinghorn), de 2ème ligne (Flament, Meafou, Elias) ainsi qu'en première ligne, les Toulousains ont rappelé les prêtés Valentin Delpy, Hawkes et Portat. Les 3 étaient présents sur le terrain synthétique d’Ernest-Wallon ce lundi, où le Stade va se préparer pour s'habituer à la surface de Sapiac, rapporte La Dépêche. Ils devraient être sur la feuille, samedi.

Tout comme Joël Merkler, de retour de sa sélection avec l'Espagne, ou encore Joshua Brennan, Matthis Lebel, Léo Banos et Georges-Henri Colombe, qui sortent de l'infirmerie. Ailleurs, Toulouse espère récupérer son jeune centre Kalvin Gourgues d'ici jeudi, si celui-ci ne connaît pas sa première cape face à l'Australie ce week-end.

Alors que les Cros, Théo Ntamack, Mauvaka ou Barassi sont blessés.

Dupont sur la feuille ?

Notez qu'Antoine Dupont a enfin repris l'entraînement à plein régime avec ses coéquipiers. Mais le demi de mêlée vedette ne devrait pas être de la rencontre face à Montauban. On l'imagine plutôt s'offrir une vingtaine de minutes face au Racing 92 la semaine prochaine, devant le public toulousain.

L'issue de 9 mois d'attente est donc imminente, pour le meilleur joueur du monde 2021. Dont le XV de France aurait bien eu besoin, durant sa tournée de novembre...