TOP 14. 25 absents pour défier Montauban : avec quelle équipe le Stade Toulousain ira-t-il à Sapiac ?

Après deux semaines de vacances, le Top 14 va reprendre ses droits ce week-end. Pour une journée de doublons comme seul notre championnat sait nous en proposer.
Et qui permet parfois à certains "petits" d'aller chatouiller des favoris largement démunis, une fois l'automne venu. Demandez plutôt au Stade Toulousain qui, pour préparer le déplacement ce samedi, devra faire sans environ 25 joueurs ! Entre les blessures et la grosse quinzaine d'internationaux retenus avec leurs sélections respectives, il ne reste plus tant de monde que ça cette semaine à Ernest-Wallon.
VIDEO. ''Il fait pas rire l'agriculteur'' : Dupont, Jelonch, Meafou... Qui possède la plus grosse poigne de Toulouse ?
Heureusement pour lui, Ugo Mola peut compter sur l'effectif le plus large du rugby professionnel mondial et devrait aligner une équipe expérimentale mais malgré tout compétitive à Montauban, ce samedi. Pour un petit derby qui s'annonce disputé.
Les prêtés sur le pont
Pour pallier les pénuries aux postes d'ouvreur (Ntamack, Ramos, Mallia, Kinghorn), de 2ème ligne (Flament, Meafou, Elias) ainsi qu'en première ligne, les Toulousains ont rappelé les prêtés Valentin Delpy, Hawkes et Portat. Les 3 étaient présents sur le terrain synthétique d’Ernest-Wallon ce lundi, où le Stade va se préparer pour s'habituer à la surface de Sapiac, rapporte La Dépêche. Ils devraient être sur la feuille, samedi.
TOP 14. Face à 4 absences majeures, le Stade Toulousain sort une carte secrète venue de Pro D2
Tout comme Joël Merkler, de retour de sa sélection avec l'Espagne, ou encore Joshua Brennan, Matthis Lebel, Léo Banos et Georges-Henri Colombe, qui sortent de l'infirmerie. Ailleurs, Toulouse espère récupérer son jeune centre Kalvin Gourgues d'ici jeudi, si celui-ci ne connaît pas sa première cape face à l'Australie ce week-end.
Alors que les Cros, Théo Ntamack, Mauvaka ou Barassi sont blessés.
Dupont sur la feuille ?
Notez qu'Antoine Dupont a enfin repris l'entraînement à plein régime avec ses coéquipiers. Mais le demi de mêlée vedette ne devrait pas être de la rencontre face à Montauban. On l'imagine plutôt s'offrir une vingtaine de minutes face au Racing 92 la semaine prochaine, devant le public toulousain.
''J'ai peur qu'il se mette en danger, qu'il se fasse agresser'', Antoine Dupont : le message d'une mère fière et inquiète
L'issue de 9 mois d'attente est donc imminente, pour le meilleur joueur du monde 2021. Dont le XV de France aurait bien eu besoin, durant sa tournée de novembre...
pascalbulroland
Même avec 25 absents, cette composition probable a de la gueule...
dusqual
oui, faudrait vraiment un truc à la azf pour que je m'inquiète pour le stade.
petite question delpy il était pas parti en prêt?
Michmich31
Si, à Colomiers.
Manu
oui l'an passé à Perpignan en cours de saison puis cette année à Colomiers.
Perpignan voulait le garder mais Toulouse compte sur lui et Richardis en 10.
Dans les contrats de prêt de Toulouse, il y a toujours une clause de retour possible en club en cas de besoin (doublons, blessures d'autres joueurs au poste). Ce fut le cas l'an passé pour Trauth et Mallez notamment. Cette saison c'est le cas pour Hawkes, Portat et Delpy
Il a actuellement des négociations entre Toulouse et Bayonne pour le prêt de Cramont l'an prochain. Toulouse voudrait y inclure cette clause mais Bayonne ne le souhaite pas