TOP 14. Face à 4 absences majeures, le Stade Toulousain sort une carte secrète venue de Pro D2

À quelques jours des doublons, le Stade Toulousain a réagi. Un retour décidé sans bruit, mais loin d’être anodin. Cette démarche éclaire les besoins réels du club en ce moment.

Selon La Dépêche, le Stade Toulousain a décidé de rapatrier Valentin Delpy, prêté depuis le début de saison à Colomiers Rugby, afin de couvrir la période des doublons. Si le TOP 14 fait le relâche depuis deux semaines, il reprendra le week-end prochain. Toulouse se déplaçant à Montauban.

Un rappel techniquement cohérent

Le jeune ouvreur de 22 ans, formé à Toulouse, réalisait un début d’exercice solide en Pro D2 avec Colomiers. Le choix du club rouge et noir s’explique par l’absence simultanée de ses quatre internationaux capables de porter le numéro 10 : Thomas Ramos, Romain Ntamack, Blair Kinghorn et Juan Cruz Mallia, tous en sélection.

Il devrait être disponible pour le déplacement à Montauban, puis pour la réception du Racing 92. Delpy est sous contrat jusqu'en 2028 et susceptible d’être rappelé selon les besoins de l’effectif.

Polyvalent à l'arrière, il connaît parfaitement les codes du jeu toulousain : alternance propre au pied, capacité à animer la ligne et vision des espaces. Son passage à Colomiers l’a vu enchaîner titularisations (8 en autant de matchs) et responsabilités, notamment au but, avec un taux de réussite élevé selon les bilans du club haut-garonnais.

Un pari sur l'avenir

Ce retour s’inscrit dans une logique technique claire : aligner un ouvreur opérationnel dans un système exigeant, sans bouleverser l’architecture offensive pensée par Ugo Mola. Tactiquement, le Stade Toulousain évite de bricoler. Delpy sert de joker naturel, maîtrisant déjà les schémas, les repères collectifs et les consignes propres au staff.

Pour le joueur, l’opportunité est immense : jouer en Top 14 durant les doublons, c’est un test grandeur nature, dans un cadre qu’il connaît par cœur. Le club sécurise un poste essentiel sans recourir à un recrutement externe. Cela illustre à nouveau la profondeur de sa formation et sa capacité à anticiper les périodes délicates du calendrier.

"Les doublons : une chance pour les jeunes talents de briller."

Pour Delpy, cette parenthèse peut devenir un accélérateur de carrière. Une ou deux prestations réussies pourraient le replacer dans la hiérarchie des ouvreurs toulousains à l'avenir.

Les doublons, une aubaine pour les jeunes ?

Les doublons obligent les clubs à puiser dans leurs académies. Le cas Delpy rappelle que les jeunes formés localement peuvent devenir des facteurs X dès que les internationaux s’absentent. Le Stade Toulousain joue une carte intelligente… et Valentin Delpy aussi. Les prochaines semaines diront si ce retour marque un tournant dans sa progression.