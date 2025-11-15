''J'ai peur qu'il se mette en danger, qu'il se fasse agresser'', Antoine Dupont : le message d'une mère fière et inquiète

Elle savoure son évolution… et pourtant une crainte persiste. Ses mots donnent une lecture neuve de Dupont, entre valeurs et convictions.

Les confidences d’une mère

Son nom vous est sans doute inconnu. Mais Marie-Pierre Galès est la mère de l'un des meilleurs joueurs de rugby de l'histoire : un certain, Antoine Dupont. Pour le podcast Pourquoi le rugby, elle s'est livrée au sujet de son fils, évoquant avec tendresse la bande de copains du Stade Toulousain et du XV de France : Cyril Baille, Anthony Jelonch, Julien Marchand, Grégory Alldritt ou encore Paul Graou, pour ne citer qu'eux.

Elle raconte ces moments simples où, malgré leur statut de stars, « ils rigolent ensemble, se font des blagues… Ils sont restés des enfants ». Et dans un monde où tout va vite, elle rappelle qu’à 28 ans, 29 désormais pour Antoine, on oublie parfois qu’ils sont encore jeunes.

La simplicité d'une génération dorée

Pour elle, cette génération s'est construite sur la simplicité et l'amitié : « Malgré toutes les réussites, ils sont restés eux-mêmes… Et c'est un clan. » Pas question de grosse tête, même pour Antoine : la mère du demi de mêlée explique combien il aurait été facile de dérailler lorsqu'on entend très tôt qu'on est « le meilleur ». Mais ce groupe sait prendre du recul « par rapport aux choses » et garde les pieds sur terre. Notamment grâce à leur entourage, très présent.

Dans un rugby de plus en plus exposé, Marie-Pierre rappelle ce qui les relie aussi, à savoir les valeurs de fraternité, d’humanité, de tolérance. Une base solide qui soude cette génération et explique aussi la maturité d’Antoine lorsqu’il prend la parole sur des sujets sensibles.

Dupont et son engagement

La maman revient notamment sur la prise de position de son fils concernant les personnes LGBT+ dans le rugby, et sur sa couverture pour Têtu. « Moi, j'ai adoré quand il a fait la lune de Têtu, je l'ai trouvé très beau. » Elle confie avoir craint les retours négatifs, déjà vifs après sa couverture pour GQ. Mais la réponse d'Antoine a été limpide : « C'est pas grave, c'est bien de le faire. »

Elle confie son admiration pour son courage, tout en avouant son inquiétude : « J’ai peur qu’il se mette en danger… Je le trouve très courageux. » Cette parole publique renforce l’image d’un sport où diversité, respect et cohésion ne sont pas des slogans.

J'ai peur qu'il se mette en danger, qu'il se fasse agresser par des gens homophobes, racistes. Je le trouve très courageux de prendre position et d'être un peu fer de lance, parce qu'au niveau du rugby, il n'y a pas grand monde qui prend la parole.

L'impact d'Antoine Dupont

L'intervention d'une figure aussi exposée peut faire bouger les lignes dans un sport où peu de voix osent s'aventurer sur ces terrains sociétaux. Le message d'Antoine contribue à installer un rugby plus ouvert et peut encourager d'autres joueurs à s'exprimer.

Entre fierté, tendresse et inquiétude, Marie-Pierre Galès offre un regard rare et profondément humain sur le capitaine des Bleus. Celui d’une mère qui voit son fils grandir, rester fidèle à ses valeurs… et ne jamais oublier d’où il vient.