Plus de 50 % de plaquages ''esquivé'', Antoine Dupont et Léo Barré dominent les débats en 2025

Alors qu'il n'a participé qu'à deux mois de compétition en 2025, Antoine Dupont est l'un des joueurs ayant esquivé le plus de plaquages, tout comme Léo Barré.

Que le temps paraît long sans "El Niño de Castelnau-Magnoac" ! Déjà neuf mois qu'il n'est plus apparu sur les terrains de rugby. Neuf mois, c'est bien assez pour pondre un pèque, mais pas assez pour éponger nos larmes.

Car depuis que cet assassin de Tadhg Beirne nous a privés d'Antoine Dupont, on se console comme on peut dans l'Hexagone. Pour se rappeler la douce époque, il est bon de mentionner comment un lutin d'à peine 1,75m a réussi à esquiver la moitié des plaquages qu'il a subis en 2025.

Une performance que le rookie Léo Barré partage également. Même si le jeune parisien a disputé 12 matchs de plus que le capitaine des Bleus.

133 matchs : Le pourcentage ahurissant de victoires d’Antoine Dupont avec le Stade Toulousain

Deux Français à l'honneur

Voilà une statistique qui ne nous a pas aidés à battre les Springboks, mais qui saura flatter l’ego de certains. Oh mon Galtoch, si seulement cette statistique était apparue sur ton fil d’actualité Instagram… Toi, le féru de chiffres, précurseur du "Suanpan" dans l’Hexagone, peut-être aurions-nous davantage pris au sérieux cette gazelle de Sacha Feinberg-Mngomezulu !

Le jeune Springbok, vendu comme la relève au poste d'ouvreur, a marqué ce France/Afrique du Sud de son empreinte. Un essai, deux pénalités, trois transformations, pour un total de 18 points en 80 minutes.

Bref, désormais tout le monde le connaît, et sa performance n’a rien d’anodin au regard de son exercice 2025.

Le site Statperform.com vient de révéler que parmi les 223 joueurs ayant essuyé au moins 20 tentatives de plaquages sur la scène internationale, quatre d'entre eux en ont esquivé au moins la moitié.

Les quatre joueurs cités sont : Antoine Dupont, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Tomás Albornoz et Léo Barré.

Le capitaine des Bleus est le meilleur dans cet exercice, ayant réussi à échapper à 59 % des plaquages qu'il a subis. Une performance d’autant plus remarquable qu’en 2025, Antoine Dupont n’a participé qu’à deux matchs de Coupe d’Europe avec Toulouse (face aux Sharks et à Leicester) et à quatre rencontres du Tournoi des Six Nations, soit le plus haut niveau européen pour les Moldus.

59% - Of the 223 players to have faced 20+ tackles for a men's Tier 1 nation in 2025, just four have evaded over half of the attempts made on them:



Antoine Dupont (🇫🇷) - 59%

Sacha Feinberg-Mngomezulu (🇿🇦) - 56%

Tomás Albornoz (🇦🇷) - 54%

Léo Barré (🇫🇷) - 52%



Wayfinders. — OptaJonny (@OptaJonny) November 12, 2025

Barré et Feinberg-Mngomezulu le duel des cinq prochaines années ?

Face aux Bleus, le jeune Sud-Africain a dévoilé toute sa palette au pied, mais il n’en reste pas moins un solide attaquant. Sur ses quatre derniers matchs, il a aplati six essais. Une statistique folle qu’il entretient avec les Stormers en United Rugby Championship, mais aussi avec la sélection sud-africaine.

Si la comparaison avec Léo Barré ne semble pas encore envisageable au regard des performances actuelles, il est difficile de ne pas trouver des similitudes entre les deux joueurs. Même taille, même âge, même polyvalence, même appétit offensif. Bref, voilà un duel qui promet de ravir les amateurs de ballon ovale dans les années à venir.

Les deux hommes se sont déjà affrontés à l’occasion d’une tournée d’été avec les équipes de moins de 20 ans. Léo Barré et Sacha Feinberg-Mngomezulu, tous deux alignés à l’ouverture pour leurs équipes respectives, s’étaient livrés une belle bataille en première période.

Mais l’actuel demi d’ouverture de l’Afrique du Sud s’était montré plus précis au pied, inscrivant 17 points de sa patte droite. Ce jour-là, les Bleuets s’étaient inclinés 42 à 27.

Le match référence de Léo Barré face à l'Italie lors du Tournoi des six Nations 2025

Difficile de juger Léo Barré, d'autant que la saison passée a été particulièrement longue pour les Parisiens. Premiers non-relégables, les hommes en rose semblent avoir redressé la barre cette année. Mais s’il y a bien un élément qui a tenu la baraque côté parisien la saison dernière, c’est Léo Barré.

Lui valant une sélection avec les Bleus face à l'Italie lors du Tournoi des Six Nations. Sa copie a particulièrement été remarquée : 131 mètres parcourus balle en main, 6 défenseurs battus et 3 passes après contact, des statistiques qui confirment ses qualités de perce-muraille.

Une performance qui ne lui a pas permis de réintégrer le groupe pour affronter l'Irlande pendant le tournoi, mais qui a sans doute conforté le sélectionneur dans l'idée de l'emmener en Nouvelle-Zélande pour la tournée d'été.

Certainement touché par la fatigue, il n'a pas su se démarquer lors des deux rencontres face aux All Blacks, malgré un essai à son actif. Présent lors de 21 des 26 journées de Top 14, il faisait partie de ceux qui ont assuré la victoire face à Castres lors de la dernière journée, synonyme de maintien en Top 14.

Au total, il a pris part à cinq rencontres avec les Bleus, à chaque fois en tant que titulaire. Terminant son exercice 2024-2025 avec 27 matchs à seulement 23 ans, c’est pourtant la saison où il a le moins joué, disputant environ 30 rencontres par an depuis 2021.

Cette année encore, sous la tunique parisienne, il a participé à 8 des 9 rencontres possibles de son équipe. Barré par la concurrence de Thomas Ramos chez les Bleus, nul doute que le Parisien saura faire mûrir son jeu pour mettre en valeur ses qualités au plus haut niveau.

XV DE FRANCE. Guillard en patron, Barré dans le brouillard, qui a brillé lors du dernier test ?