Top 14. Toulouse prête un nouveau joueur, quel bilan pour ses pépites en Pro D2 ?

Le champion de France continue de miser sur sa jeunesse, en l’envoyant s’aiguiser en Pro D2. Quel bilan pour les huit jeunes talents du Stade Toulousain ?

Voilà la recette que bon nombre de clubs de l'élite s’attachent à appliquer pour accélérer le développement de leurs jeunes talents. Le prêt est devenu une option privilégiée pour les joueurs à haut potentiel, jugés trop justes pour évoluer régulièrement en Top 14.

Le deuxième échelon est idéal pour que cette jeunesse se fasse les dents face à des professionnels, tout en engrangeant confiance et expérience, surtout à des postes clés.

À Toulouse, ce sont surtout les joueurs du pack qui bénéficient de prêts. Dernièrement, Mohamed Megherbi a pris la direction d’Oyonnax pour terminer la saison. Il est le sixième joueur du pack prêté par le champion de France. Espérons qu’il confirme les espoirs placés en lui dans cette grosse écurie de deuxième division, à l’image de ses coéquipiers qui ont déjà brillé dans leurs clubs de prêt respectifs.

C’est lui qui connaît la période de prêt la plus longue du club Rouge et Noir : cela fait maintenant trois ans qu’il évolue du côté de Béziers en Pro D2. Il cumule 27 matchs au deuxième échelon, dont 12 titularisations dans l’Hérault.

Passé par Blagnac lors de la saison 2022-2023, il a été rappelé par le Stade Toulousain en octobre pour disputer trois matchs avec les champions de France, faisant ainsi ses débuts en Top 14.

Ses 1,87 m et 113 kilos en font un joueur idéal pour la première ligne, mais sa principale qualité est sa polyvalence. Celui qui a débuté le rugby à Muret peut évoluer aussi bien à droite qu’à gauche de la mêlée.

Une particularité rare au plus haut niveau, qui constitue un atout supplémentaire pour Béziers et le Stade Toulousain. Barré par une concurrence certaine à Toulouse, il s’est forgé une solide réputation de joueur fiable en mêlée fermée. Cette saison il n'a prit part qu'à quatres rencontres avec l'ASBH.

Marco Trauth est de retour temporairement de son prêt pour palier les absences en première ligne ! pic.twitter.com/nbPNxLf9sB — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) January 30, 2024

Raphaël Portat, 22 ans deuxième ligne prêté à Provence Rugby

Double champion de France avec les Espoirs, le natif de Rodez n’attend pas : à seulement 22 ans, Raphaël Portat progresse à grande vitesse. Arrivé au club en 2018, il a rapidement enchaîné les étapes, jusqu’à figurer dans l’effectif professionnel lors de la saison dernière.

Cette année encore, malgré son prêt à Provence Rugby, Toulouse l’a rappelé à deux reprises pour pallier les absences en deuxième ligne. Son profil aérien en fait un atout redoutable pour le Stade Toulousain dans les années à venir.

Son profil n’est évidemment pas sans rappeler celui de Thibault Flament : plus de deux mètres tous les deux, environ 110 kilos chacun, capables également d’évoluer en troisième ligne grâce à leur grande activité sur le terrain.

Cette saison, le jeune Toulousain s’est frayé une place sur le banc de Provence, prenant part à 11 rencontres de Pro D2.

Ils sont bien deux Toulousains à se croiser chaque jour au centre d’entraînement de Provence Rugby. Le jeune Australien est l’un des plus expérimentés des jeunes Toulousains prêtés. Et pour cause : il a pris part à 12 rencontres avec le Stade Toulousain lors des deux dernières saisons.

Cette année encore, Toulouse a fait appel à ce joueur au profil étonnant. Par deux fois, l’habituel droitier est venu dépanner au Stade Toulousain, déplumé de l’ensemble de ses talonneurs, laissant le champ libre à Thomas Lacombe.

Alors, c’est Hawkes qui s’est collé au poste de doublure au talon, et avec brio, multipliant notamment les courses malgré ses 123 kilos pour 1,81 m. Cette saison en Pro D2, il est régulièrement titularisé et met de sérieux bâtons dans les roues à l’international gallois Tomas Francis. Le Toulousain a été aligné à 13 reprises, dont 6 titularisations, avec Provence Rugby.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Provence Rugby (@provencerugbyofficiel)

Valentin Delpy, 22 ans ouvreur prêté à Colomiers

On ne le présente plus : tant sa saison avec Perpignan que ses débuts avec le Stade Toulousain ont séduit tous les amateurs de ballon ovale dans l’Hexagone. À 22 ans, Valentin Delpy est un Espoir certain du Stade Toulousain, mais pas seulement.

Parti s’aiguiser pendant deux saisons avec Blagnac, il revient au Stade Toulousain et séduit naturellement ses supporters. Sur la pelouse de La Rochelle, il fait partie de cette jeune garde proche de l’exploit, qui avait décroché un bonus défensif chèrement gagné face au champion d’Europe en titre lors de la saison dernière.

Valentin Delpy avait marqué 14 des 19 points de son équipe, attirant l’attention de Perpignan, avec qui il sera prêté jusqu’à la fin de la saison. Souvent titulaire, il accumule les performances et permet au club de se maintenir en Top 14.

Avec Colomiers, il continue de progresser. Aligné sur dix matchs, dont neuf titularisations, il confirme tout le potentiel qu’on lui avait prédit, devenant l’un des tauliers de cette formation de haut de tableau en Pro D2. Cette saison, Valentin Delpy a marqué 95 points, dont un essai avec le voisin columérin.

Comme Marco Trauth, c’est sa troisième saison de prêt en Pro D2. Après deux saisons avec Provence Rugby, il a pris la direction de Brive. En trois saisons au deuxième échelon, il totalise 37 feuilles de matchs, dont 25 titularisations et 3 essais.

Fort de qualités physiques typiques des joueurs du Pacifique (1,92 m pour 106 kg), il met sa puissance au service de l’équipe, aussi bien au centre de l’attaque qu’à l’aile. Sa polyvalence lui a notamment ouvert les portes de l’équipe première du Stade Toulousain lors de la saison 2022-2023, à deux reprises.

Depuis, il n’a plus porté le maillot toulousain. Malgré la continuité qu’il semble avoir trouvée en Pro D2, il est difficile de dire si le Stade Toulousain compte sur cette pépite pour les années à venir. En tout cas, il lui reste quelques mois pour se montrer convaincant avec Brive. Cette saison en Corrèze, il a pris part à 8 rencontres, toutes en tant que titulaire.

Ces dernières semaines, nous avons également appris le départ de Lomig Jouanny, en partance pour le SU Agen jusqu’à la fin de la saison. Arrivé en tant que joker médical, le jeune Toulousain s’était distingué avec les professionnels la saison dernière, prenant part à une rencontre sur la pelouse de Montpellier.

Il pourrait rester un certain temps avec Agen afin de continuer à s’affirmer, mais sous la forme d’un prêt déjà programmé pour la saison prochaine, avant son arrivée en tant que joker.

De son côté, Mohamed Megherbi rejoint également Oyonnax pour goûter aux joutes professionnelles. S’il n’a pas eu la chance d’évoluer avec le groupe professionnel du Stade Toulousain, il est très certainement celui sur qui le club Rouge et Noir place le plus d’espoirs. En interne, on évoque même un potentiel passage en sélection nationale dans les années à venir.

Bullshit ou vraie rumeur, la réalité devrait vite apparaître, idem pour son coéquipier, puisqu'ils ne devraient pas tarder à débuter en Pro D2.

Enfin, leur compère Ian Boubila, également prêté cette saison à Carcassonne, doit soigner une lourde blessure au genou. Son contrat dans l’Aude a donc été interrompu.