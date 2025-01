TOP 14. Alary, Vignères, Portat et Tolofua : qui sont les 4 minots lancés par Toulouse contre La Rochelle ?

Ce samedi, Toulouse va lancer 4 de ses jeunes espoirs dans le grand bain du Top 14, contre La Rochelle en Top 14.

C’est une chose rare pour Toulouse. Ce samedi 4 janvier, Ugo Mola va aligner une équipe largement remaniée pour défier son principal rival des dernières années : le Stade Rochelais de Ronan O’Gara. En Charente-Maritimes, les Rouge et Noir pourraient avoir du fil à retordre.

Au sein de cette composition d’une moyenne d’âge atypique (22,4 ans), quatre joueurs vont disputer leur première rencontre en Top 14. Issus des équipes jeunes du Stade Toulousain, ils sont intégrés le temps d’une rencontre et pour préserver les habituels titulaires, attendus en Afrique du Sud la semaine prochaine.

TOP 14. Le Stade Toulousain lance ses jeunes dans le grand bain face à La Rochelle avant les Sharks

Thomas Alary, le buteur juvénile

Formé à Balma de 2011 à 2020, il va jouer son premier match professionnel à tout juste 18 ans. Thomas Alary est un arrière-buteur né en 2006, possédant un gabarit déjà convaincant (86 kg pour 180 cm). Meilleur marqueur de la dernière saison d’Élite Crabos (224 points), il a été un élément essentiel de sa formation pour l’accession à la finale du championnat, perdue face aux jeunes Brivistes (15-23). Ces derniers mois, il a aussi eu l’occasion de découvrir Marcoussis, en étant appelé avec l’effectif France U20 Développement.

Lucas Vignères, le champion d’Europe à VII

À 19 ans, le centre Lucas Vignères (88kg pour 187cm) a déjà connu quelques succès. Originaire de la banlieue toulousaine, il est sur trois titres de Champion de France consécutifs avec le Stade Toulousain. Il a remporté le championnat Élite Crabos à deux reprises (2022 et 2023), avant de remporter celui des Espoirs la saison passée. Sur la scène internationale, il a également connu un joli succès en 2023, puisqu’il a été champion d’Europe U18 de Rugby à VII avec l’équipe nationale française. Il a aussi déjà été appelé dans le groupe du XV de France U20. Arrivé à l’école rouge et noir en 2018, il a commencé le rugby du côté du Seilh-Aussonne-Fenouillet XV, dès ses cinq ans.

Marre du rugby pro : Un ancien grand Espoir du RCT met un terme à sa carrière à seulement 26 ans

Sialevailea Tolofua, le cadet à Toulouse

Issu de la célèbre famille Tolofua, Sialevailea va suivre la trace de Christopher et Selevasio ce samedi. À 19 ans, le troisième ligne centre possède déjà un gabarit intéressant (95kg pour 185cm) qu’il a pu mettre en avant à l’occasion de ses 9 sélections avec France U20 connue entre l’hiver et l’été 2024. Vice-champion du monde avec les Bleuets, il a presque commencé le rugby au Stade Toulousain, puisqu’il a fait ses premiers pas dans les équipes jeunes à seulement 7 ans. Wallisien d’origine, il avait néanmoins déjà touché le ballon ovale dans le Pacifique avant cela, du côté du Laione Rugby Club notamment. Champions de France Élite Crabos (2022 et 2023) et Espoirs (2024), il est sur une belle série de titres avec les Rouge et Noir.

Raphaël Portat, le colosse aveyronnais

Du haut de ses 202 cm, le deuxième ligne originaire de l’Aveyron est une pièce maîtresse des Espoirs toulousains, aussi bien accompagné de ses 108 kg. Raphaël Portat (21 ans) a été formé au Stade Rodez Aveyron (2013-2018) et a connu depuis cette période une belle mise en valeur. Intégré à l’effectif de France U20 en 2022 (5 sélections), il a ensuite connu deux titres de Champion de France avec les Espoirs (2023 et 2024). Habile dans les airs, ses 108 kg lui permettent également une belle mobilité au vu de sa taille imposante.

RUGBY. Changement de format pour la catégorie espoir ? L'évolution est en cours !

Ils confirment à La Rochelle…

En dehors de ceux qui connaissent leur première apparition en professionnel, d’autres vont confirmer sur la pelouse de Marcel-Deflandre. Ainsi, Simon Daroque et Célian Pouzelgues vont disputer leur deuxième match sous les couleurs du Stade Toulousain. Ensuite, Valentin Delpy et Efrain Elias vont, eux, faire leur troisième apparition en équipe première.

TOP 14. Débarqué du Rugby Championship, ce minot arrive à Toulouse pour tout casser