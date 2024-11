Marre du rugby pro : Un ancien grand Espoir du RCT met un terme à sa carrière à seulement 26 ans

Pilier de Dax depuis 2 saisons, Matthieu Loudet ne s’est jamais fait à l’aventure landaise. Très peu utilisé en ProD2, il choisit donc une reconversion.

Il avait tout de même connu l’équipe première du RCT lors d’un match de Champions Cup face à Newcastle en 2019. Soit autant d’apparition avec son club "formateur" qu’Antoine Zeghdar, qui a pourtant derrière enchaîné sur la carrière de XV et de 7 que l’on connaît.

e pilier Matthieu Loudet a décidé de mettre un terme à sa carrière à seulement 26 ans. Lui et l’US Dax ont en effet décidé de mettre fin au contrat qui les lie. Malgré cela, une dizaine de feuilles de match en ProD2 et 25 en Nationale , l

Arrivé dans les Landes en fin de saison 2022/2023 en qualité de joker médical, le solide pilier (1m83 pour 125kg) avait prolongé chez les Rouge et Blanc jusqu’en 2025. Mais ce jeune droitier a finalement souffert de la concurrence au poste la saison dernière en Pro D2 (4 matchs, 135 minutes au total) et ne correspondait tout simplement pas aux attentes du staff.

Qui pour autant, ne l’a pas laissé partir à l’issue de la saison dernière, alors que Loudet avait des opportunités en Nationale notamment. Ce que regrette aujourd’hui le principal intéressé, au moment de quitter le rugby professionnel, lui qui n’est plus apparu sur une feuille de match depuis le mois d’avril.

Lassé par la situation, le manque des siens et ce rugby professionnel dans lequel il "ne se retrouve plus" l’ancien narbonnais a donc décidé d’arrêter l’aventure ici. Plus jeune, ce gros potentiel physique faisait partie des grands Espoirs du RCT, avec qui il avait d’ailleurs été champion de France Crabos en 2016, puis Espoirs en 2019.

"L’Ours" va donc rentrer dans son St-Raphaël (83) natal et entamer une reconversion dans la restauration, en travaillant dans le restaurant familial pour l’instant. Avec pour but d’ouvrir, dès que possible, sa propre affaire dans le secteur.

Quid du rugby ? Est-ce que la porte est définitivement fermée, même en amateur, lui dont le club formateur du CARF (Fédérale 2) aurait très certainement aimé le récupérer. "Ça aurait pu me tenter mais associer le rugby avec un métier dans la restauration me paraît très compliqué", nous a-t-il avoué. "Ce qui est sûr, c’est que si je reprends une licence, ça ne sera que sans contrainte et pour prendre du plaisir avec certains amis d’enfance"…