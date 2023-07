Carbonel, Gulizzi, Papalia... Champions de France en 2016 et 2017, que sont devenus les Crabos du RCT ?

Sur la trentaine de Crabos, tous n'ont pas connu la même trajectoire. Aujourd'hui, ils jouent du Top 14 à la Fédérale 3, quand d'autres autrefois très prometteurs comme Théo Papalia ont tout simplement arrêté.

Disons le clairement, c'est cette magnifique équipe de France U20 emmenée par Lenni Nouchi, Baptiste Jauneau ou Nicolas Depoortere qui nous a fait songer à l'idée. Laquelle ? Celle de replonger dans les autres générations qui ont réussi l'exploit de faire des doublés ou des triplés, comme celui que vient donc de faire l'équipe de France U20, même si les noms qui la compose ont changé depuis l'ère des Ntamack et Carbonel. Louis Carbonel, justement, qui faisait partie de la génération 98/99/2000 des Toulonnais doubles champions de France Crabos en 2016 et 2017, et dont il était d'ailleurs le maître à jouer et la tête d'affiche. Si le petit prince de la Rade compte aujourd'hui 5 sélections en équipe de France A et est l'ouvreur attitré du MHR, tous n'ont pas eu la même réussite que le blondinet qui tapait autrefois des ballons aux côtés de Jonny Wilkinson, forcément. Coup d'oeil sur la grosse trentaine de joueurs qui était sur les feuilles de match d'au moins une des deux finales.

Équipe championne 2016

Baptiste Drie, pilier (La Valette - Fédérale 1) - Théo Papalia, talonneur (Arrêt) - Matthieu Loudet, pilier (Dax - ProD2) - Sacha Yahi, 2ème ligne (Suresnes - Nationale 1) - Théo Zanchetti, 2/3ème ligne (Aubagne, Fédérale 2) - Bastien Raynaud, talonneur/3ème ligne (St Jean en Royans - Fédérale 1) - Lucas Gulizzi, 3ème ligne (Nîmes - Nationale 2) - William Van Bost, 3ème ligne (Béziers - ProD2) - Yoan Cottin, demi de mêlée (Montauban - ProD2) - Louis Carbonel, ouvreur (Montpellier - Top 14) - Vincent Muzzupapa, ailier/centre (Cavaillon - Fédérale 3) - Matthieu Smaili, centre/ouvreur (RCT - Top 14) - Antoine Zeghdar, centre/arrière (Castres Olympique - Top 14), Lilian Camara, ailier (Chartres, Fédérale 1) - Léo Berdeu, arrière (Lyon - Top 14)

Et aussi : Maxime Tanda (SMUC, Fédérale 3), Willy Santer (arrêt), Julien Bartoli (La Valette - Fédérale 1), Alex De Sepulveda (CARF, Fédérale 2), Hugo Martin (arrêt ?), Alexandre Pagot (Australie, arrêt ?)...

Équipe championne 2017

J-B Gros, pilier, 13 sélections (RCT - Top 14) - Théo Lachaud, talonneur (Hyères, Nationale 1) - Walid Maamry, pilier (La Seyne, Nationale 2) - Ugo Prospero, 3ème ligne (arrêt ?) - Wael May, 3ème ligne (Bourg-en-Bresse, Nationale 1) - Florent Vanverberghe, 2/3ème ligne (Castres Olympique - Top 14) - William Beaudon, demi de mêlée (Blagnac - Nationale 1) - Simon Moretti, ailier (La Valette - Fédérale 1) Nathan Sabbia, centre/ouvreur (Nîmes - Nationale 2) - Erwan Dridi, arrière/ailier (Grenoble - ProD2)

Et aussi : Luca Favières (arrêt ?), Cédric Auphan (arrêt), Nicolas Jordan (Monaco, Fédérale 2)...

En bref :

6 joueurs évoluent aujourd'hui en Top 14 / 4 en ProD2 / 4 en Nationale 1 / 3 en Nationale 2 / 4 en Fédérale 1 / 3 en Fédérale 2 / 2 en Fédérale 3 et bien d'autres ont arrêté. Vous noterez donc que parmi cette ribambelles de très bons joueurs chez les jeunes, seule une poignée est parvenue à jouer au plus haut niveau, une autre en contrat professionnel dans des clubs qui ne font pas partie des deux élites françaises, et le reste en amateur, du premier jusqu'au dernier échelon fédéral.

